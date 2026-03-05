Aprobado el nuevo contrato de ayuda a domicilio con servicios de fisioterapia, podología y nuevas medidas de apoyo a trabajadoras

El Ayuntamiento de Montilla celebró este miércoles 4 de marzo la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, en la que se aprobaron dos medidas de especial relevancia para el municipio: la adjudicación del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio y la adhesión de Montilla al Consorcio Metropolitano de Transporte de Córdoba.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró positivamente la aprobación del contrato de ayuda a domicilio y felicitó a toda la Corporación municipal por sacar adelante una medida de gran impacto social para el municipio. “Hablamos del contrato más importante del Ayuntamiento no solo por su cuantía económica, sino por el impacto humano que tiene. No hay nada más gratificante que poder garantizar dignidad a muchísimas personas dependientes de nuestro municipio”, señaló.

El alcalde añadió que la aprobación del contrato permite continuar prestando un servicio fundamental para el bienestar de la ciudadanía. “Son muchos los ayuntamientos de la provincia y de fuera de la provincia donde existen dificultades en esta prestación. En Montilla podemos decir que seguimos prestando este servicio de una manera muy positiva para nuestros vecinos y vecinas”, destacó.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Manolo Carmona, explicó durante la sesión plenaria los motivos por los que el punto fue incorporado fuera del orden del día. Según indicó, el expediente no pudo incluirse en la comisión informativa previa porque en ese momento la mesa de contratación aún no se había reunido y el proceso administrativo no estaba finalizado.

El responsable municipal subrayó que la aprobación del contrato era necesaria para evitar una prórroga del actual servicio, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 1 de abril. El nuevo contrato, que entrará en vigor el 2 de abril, cuenta con un presupuesto total de 5,4 millones de euros y atiende actualmente a más de 600 familias de Montilla.

Asimismo, Carmona explicó que la empresa adjudicataria, Monsecor SLU, fue la mejor valorada por los servicios técnicos municipales, obteniendo una puntuación de 29,75 puntos frente a los 20,5 de la siguiente oferta presentada.

El nuevo contrato se estructura en torno a tres pilares fundamentales: la evolución del servicio para adaptarlo a las necesidades actuales de las personas dependientes, la incorporación de nuevas soluciones sociales para situaciones de urgencia y el refuerzo de las condiciones laborales de las trabajadoras.

Entre las novedades destaca la incorporación de servicios complementarios que podrán prestarse en los propios domicilios, como podología, peluquería o fisioterapia, con el objetivo de ofrecer una atención más integral a las personas usuarias con dificultades de movilidad.

Además, el contrato contempla la reserva permanente de tres plazas de urgencia social en la residencia San Juan de Dios, lo que permitirá responder de forma inmediata ante situaciones imprevistas como accidentes domésticos o crisis familiares sin necesidad de trasladar a las personas afectadas a otros municipios.

El concejal también destacó las mejoras laborales incorporadas al contrato, entre ellas el compromiso de que al menos el 85% de la plantilla cuente con contrato indefinido, así como nuevas medidas de conciliación y bienestar para las trabajadoras, como ayudas a la movilidad, cheque guardería del 30% y la habilitación de espacios de descanso y comedor.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, María José Tejada, manifestó el apoyo de su grupo a la propuesta señalando que “los criterios de valoración aplicados son criterios objetivos”, subrayando la importancia de aprobar el contrato para garantizar la continuidad del servicio a las personas mayores y dependientes del municipio. Asimismo, planteó la necesidad de realizar un seguimiento de las nuevas medidas contempladas.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Rosa Rodríguez, justificó la abstención de su formación argumentando que se trata de un asunto que, a su juicio, “no se ha tratado con suficiente antelación”, defendiendo además la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión directa del servicio en el futuro.

El punto quedó aprobado con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de IU.

En la misma sesión plenaria también se aprobó la propuesta de adhesión de Montilla al Consorcio Metropolitano de Transporte de Córdoba, una medida respaldada por la mayoría de los grupos municipales.

La concejala de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, recordó que el Ayuntamiento lleva solicitando esta adhesión desde el año 2013 y calificó la decisión como “una fantástica noticia para nuestros vecinos y vecinas”. Entre las principales ventajas de esta incorporación destacó las reducciones tarifarias en los desplazamientos y la mejora de las conexiones de transporte para la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se valora este acuerdo como un avance importante para mejorar la movilidad del municipio, dando respuesta además a una demanda histórica de numerosos montillanos y montillanas.