Casi 35.000 de la Bonoloto llegan a Montilla

Un segundo premio sellado en el despacho receptor número 27.570, de la Avenida de la Constitución deja casi 35.000 de la Bonoloto
De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes, que han sido
validados en el Despacho Receptor nº 8.790 de BADAJOZ, en el nº 27.570 de MONTILLA (Córdoba), en el
nº 51.295 de MÁLAGA, en el nº 55.070 de OURENSE, en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA y
en la nº 1 de CHESTE (Valencia).