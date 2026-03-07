El Palacio de la Merced acogió la presentación del sentenciador de la XXXII Sentencia Romana de Montilla

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió ayer por la tarde la presentación del sentenciador de la XXXII Sentencia Romana de Montilla, acto que ha contado con la presencia del máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, que ha elogiado esta tradición que se remonta a comienzos de los 90.

“La Sentencia se ha consolidado como uno de los momentos más brillantes de la Semana Santa española, pues no hay nada igual en todo el país. Su grandeza no sólo radica en la representación de un episodio clave de la Pasión, la sentencia de Cristo a muerte, sino en su capacidad de generar reflexión sobre la condición humana”, ha señalado Fuentes.

El presidente provincial ha aprovechado la ocasión para recordar la sentencia realizada por el jurista y exministro Federico Trillo-Figueroa en 2025, subrayando que “dejó una huella imborrable y destacó por la combinación perfecta entre rigor intelectual, conocimiento del trasfondo bíblico e histórico de Cristo y una profunda emoción personal, fruto de su fe y de su pasión por la vida”.

En cuanto a la edición XXXII, Salvador Fuentes ha hecho hincapié en que “mantendrá seguro el espíritu de las anteriores, combinando reflexión, rigor y solemnidad. Cada año la sentencia renueva su mensaje recordándonos que la vida y la fe se manifiestan en el equilibrio entre nuestras debilidades y nuestras acciones nobles”.

El presidente de la Diputación ha valorado el papel que juega la institución en la conservación y puesta en valor de nuestras tradiciones, en especial la Semana Santa, y en la recuperación y restauración del patrimonio material que ésta atesora. “La conservación de nuestro legado artístico y cultural requiere un compromiso público firme y constante, por eso en 2024 apoyamos a 69 hermandes de la provincia y en 2025 elevamos esta cifra hasta las 112 superando los 1,2 millones de euros en ayudas”, ha manifestado.

Fuentes se ha referido, también, a la proyección y difusión de esa riqueza cultural a través de todo tipo de instrumentos. En este sentido, ha señalado la celebración de la muestra ‘El legado de la fe’, que se puedo visitar en el Palacio de la Merced permitiendo contemplar piezas restauradas de 21 hermandades; a la exposición fotográfica ‘Una imagen en la memoria’, con fotografías de Fococor y del Vía Crucis Magno; y al homenaje al fotógrafo Juan Luis Seco de Herrera.

“Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que creemos en nuestra Semana Santa y en el patrimonio cofrade. Asimismo, estamos agradecidos al gran movimiento cofrade que recorre nuestra provincia. Todos los municipios aportan algo único y singular a la Semana Santa, por eso debemos apoyar la labor que realizan hermandades y cofradías”, ha abundado.