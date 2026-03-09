Criterios municipales para adjudicar la gestión del servicio de ayuda a domicilio

El sindicato CTA desmenuza los criterios en los que se basa y debe hacer cumplir el Ayuntamiento de Montilla para adjudicar la gestión del servicio de ayuda a domicilio.
Según la documentación pública del propio Ayuntamiento de Montilla (pliego de prescripciones técnicas e informe de valoración), el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO se adjudica mediante un sistema de puntuación basado en diferentes mejoras propuestas por las empresas licitadoras.
El análisis de estos documentos plantea algunas cuestiones que llaman la atención y que creemos necesario poner sobre la mesa.
EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ES UN SERVICIO PÚBLICO
El propio pliego establece claramente que:
- El Servicio de Ayuda a Domicilio es UN SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.
- Está FINANCIADO CON DINERO PÚBLICO.
- El Ayuntamiento MANTIENE LA RESPONSABILIDAD DE PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO.
- Por tanto, aunque la gestión se adjudique a una empresa privada, EL SERVICIO SIGUE SIENDO PÚBLICO Y FINANCIADO CON LOS IMPUESTOS DE LA CIUDADANÍA.
- La empresa adjudicataria NO ES PROPIETARIA DEL SERVICIO, sino que únicamente GESTIONA UN SERVICIO PÚBLICO POR DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
¿QUÉ CRITERIOS PUNTÚAN MÁS EN LA LICITACIÓN?
Según el informe técnico de valoración, la puntuación del concurso se basa en diferentes mejoras propuestas por las empresas. Entre ellas se valoran:
- Mejoras dirigidas a personas usuarias
- Mejoras en la organización del servicio
- Mejoras dirigidas al personal
Sin embargo, el análisis del informe revela que LA MEJORA QUE MAYOR PUNTUACIÓN HA RECIBIDO ESTÁ RELACIONADA CON LA OFERTA DE PLAZAS EN UNA RESIDENCIA. En concreto:
- 3 PLAZAS DE URGENCIA SOCIAL EN UNA RESIDENCIA DE MONTILLA reservadas durante toda la vigencia del contrato
Esta mejora obtuvo 12 PUNTOS, siendo la puntuación más alta dentro de las ofertas presentadas.
UNA CUESTIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN
Esto plantea una pregunta razonable: ¿POR QUÉ LA MAYOR PUNTUACIÓN DEL CONCURSO ESTÁ VINCULADA A PLAZAS EN UNA RESIDENCIA, CUANDO ESTAMOS HABLANDO DE UN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO?
- El propio objetivo del Servicio de Ayuda a Domicilio es precisamente FAVORECER QUE LAS PERSONAS DEPENDIENTES PUEDAN PERMANECER EN SU PROPIO HOGAR.
Por eso resulta legítimo preguntarse:
- ¿Por qué tiene tanto peso en la puntuación un recurso residencial?
- ¿Por qué este criterio puede resultar determinante en la adjudicación del contrato?
LAS MEJORAS LABORALES TIENEN MUCHA MENOS PUNTUACIÓN
El pliego también contempla mejoras relacionadas con el personal del servicio. Entre ellas se valoran aspectos
como:
- Medidas de conciliación laboral
- Organización del trabajo
- Mejoras para el personal auxiliar
Sin embargo, estas mejoras tienen UNA PUNTUACIÓN MUCHO MENOR DENTRO DEL TOTAL DEL
CONCURSO. Esto plantea otra cuestión: ¿POR QUÉ LAS MEJORAS LABORALES PARA LAS TRABAJADORAS
TIENEN MENOS PESO EN LA PUNTUACIÓN QUE OTROS CRITERIOS?
EL PLIEGO RECONOCE DERECHOS LABORALES QUE DEBEN CUMPLIRSE
El propio pliego establece obligaciones importantes respecto al personal del servicio como, por ejemplo:
- Cumplimiento del convenio colectivo
- Respeto a la legislación laboral
- Organización adecuada del servicio
- Control del cumplimiento de las horas asignadas a cada usuario
Por tanto, el Ayuntamiento mantiene LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR QUE ESTAS CONDICIONES SE CUMPLAN.
EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
Al tratarse de un servicio público:
- El Ayuntamiento PLANIFICA EL SERVICIO
- El Ayuntamiento SUPERVISA SU FUNCIONAMIENTO
- El Ayuntamiento PUEDE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. Esto significa que LA RESPONSABILIDAD ÚLTIMA DEL SERVICIO SIGUE SIENDO PÚBLICA.
UNA REFLEXIÓN FINAL
El SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO es un RECURSO FUNDAMENTAL PARA MUCHAS PERSONAS
MAYORES Y DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO. También es un trabajo esencial que realizan cada día las AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO.
Por eso creemos necesario abrir un debate transparente sobre:
- Los criterios que se utilizan para adjudicar estos contratos
- El peso que tienen las mejoras laborales en estos procesos
- Y la supervisión del cumplimiento de las condiciones del servicio.
Porque, en última instancia, SE TRATA DE UN SERVICIO PÚBLICO FINANCIADO CON DINERO PÚBLICO Y DESTINADO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.
CTA