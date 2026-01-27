Montilla Abierta

La Diputación solicitará al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz

Ene 27, 2026 #Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado durante la mañana de hoy de que “el Pleno de la institución provincial va a solicitar al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz en su conjunto”.

Para Fuentes, “un reconocimiento a la solidaridad y a los servicios extraordinarios que de manera inmediata e improvisada prestaron tras el accidente ocurrido el domingo 18 de enero en su término municipal”.

Por ello, ha continuado, “en virtud del decreto 117/1985 de 5 de junio, por el que se instituyó la Medalla de Andalucía, solicitamos al Consejo de Gobierno y a propuesta de su Consejería de Presidencia, se instruya al efecto la concesión de este galardón a una localidad que ha evidenciado la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad cordobesa”.

Baño de solidaridad y responsabilidad en Adamuz

Del mismo modo, el máximo responsable de la institución provincial ha afirmado que “vamos a llevar a nuestra Junta de Portavoces una declaración institucional de reconocimiento a todas los profesionales que han colaborado, tanto los servicios de auxilio, como de transporte y de apoyo a las víctimas. Un texto que será aprobado en el Pleno del mes de enero”.

Para Fuentes, “es de justicia poner en valor todo ese gran y complejo organigrama que se activó el domingo 18 de enero a las 19.45 horas y se desactivó el jueves 22 de enero pasadas las 17.00 horas. Hablamos de bomberos, equipos de emergencias, profesionales sanitarios, psicólogos, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Judiciales, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado, medios de comunicación, así como a toda la sociedad cordobesa, en especial, al pueblo de Adamuz”.

Operativo de la Diputación de Córdoba

Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios

Participaron un total de 60 efectivos y se movilizaron 20 vehículos. Desde el primer momento el operativo se centra en la inspección, evacuación de heridos, regular los flujos de salida y entrada de ambulancia.

La cifra de altas se eleva ya a 83 y 39 afectados siguen ingresados tras el siniestro de Adamuz

Posteriormente las tareas se centran en la localización y extracción de fallecidos. El operativo se mantuvo hasta el 22 enero a las 17.00 con la recuperación de las últimas dos víctimas que elevaron el total a 45.

Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)

A través del Instituto Provincial de Bienestar Social se activó un plan de atención y seguimiento dirigido tanto a las familias como a los colectivos del municipio de Adamuz que colaboraron en las labores de rescate tras el accidente.

Desde los primeros momentos posteriores al siniestro se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas un equipo formado por ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias, pertenecientes a la plantilla del IPBS. Estos profesionales han trabajado coordinadamente con la Guardia Civil y la Policía Judicial durante la comunicación de las noticias a las familias y acompañamiento.

De manera paralela hay un equipo ofreciendo apoyo a los vecinos y vecinas de Adamuz. Además, se ha elaborado una guía que se ha distribuido por los colegios por si es necesario. Habrá una sesión grupal y atención individualizada.

Por Antonio Galán

