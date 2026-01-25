Montilla Abierta

Baño de solidaridad y responsabilidad en Adamuz

PorAntonio Galán

Ene 25, 2026 #Asoprotecor, #Protección Civil

Si del desgraciado accidente de trenes producido en Adamuz podemos extraer algo positivo, es sin duda la solidaridad de la que los españoles en general y los andaluces en particular, podemos ir haciendo gala por todos los rincones del mundo.

Dentro de esa tesitura, el pasado lunes un contingente de voluntarios de Asoprotecor Emergencias Córdoba se desplazó hasta Adamuz para llevar agua, zumos y refrescos gracias a la generosa donación por Coca-Cola Europacific Partners en Córdoba.

Queremos agradecer de manera muy especial a la Agrupación Local de Protección Civil de Nueva Carteya por ofrecer su furgoneta y colaborar en el transporte, ya que actualmente nuestra asociación no dispone de vehículo propio y este traslado se realizó con medios particulares. señalaron desde la asociación

Nuestro agradecimiento más sincero a tod@s l@s Voluntari@s de Protección Civil de la provincia, al pueblo de Adamuz, a los equipos sanitarios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la gran labor realizada.

Gracias de corazón a tod@s por vuestra ayuda y compromiso.

