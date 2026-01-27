Cerca de un centenar de escolares montillanos trabajan la igualdad a través de los títeres

Cerca de un centenar de escolares montillanos de entre 8 y 10 años han participado en un proyecto desarrollado por la asamblea local de Cruz Roja para sensibilizar sobre igualdad de género a través de talleres con títeres.

Dicha iniciativa, titulada ‘Titereando por la igualdad’, se ha llevado a cabo en dos colegios del municipio, el CEIP Vicente Aleixandre y el Gran Capitán, donde el voluntariado de la institución humanitaria ha trabajado la igualdad con alumnado de 3º y 4º de Primaria a través de talleres con títeres y con la elaboración de calendarios sobre mujeres ilustres.

Con este proyecto “continuamos con nuestro trabajo en la localidad para dar a conocer a la población los 17 objetivos aprobados en 2015 por la comunidad internacional para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas. Y, sobre todo, perseguimos concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad y la igualdad de género”, explica Ana Beatriz Sánchez, técnica de gestión local de Cruz Roja en Montilla.

Mediante esta iniciativa, la institución humanitaria prosigue la senda abierta en el municipio con los proyectos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados en años anteriores -durante los últimos siete, de manera consecutiva- por la asamblea local con el respaldo del Consistorio montillano, como son los casos de ‘Imágenes sin derechos’, ‘Embajadores infantiles de los ODS’, ‘Mujeres del mundo’ o ‘Localiza los ODS.