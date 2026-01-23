Rafael Llamas Salas nuevo Socio de Honor de la Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González»

Esta semana hemos conocido como la Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González» ha distinguido a Rafael Ángel Llamas Salas, Alcalde de Ciudad de Montilla, nombrándolo Socio de Honor de la misma.
El acto celebrado en los salones Montecristo contó con un nutrido grupo de aficionados y socios de la asociación
Como reza el título otorgado Hoy nuestra Asociación Cultural peña Taurina se viste de gala para rendir un merecido homenaje a una persona que, desde la responsabilidad pública y compromiso con nuestra ciudad, ha sabido estar siempre al lado de sus tradiciones, de su gente y de su cultura, gracias por compartir este día tan especial con nuestra Peña.
La Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González» la componen 110 soci@s y viene realizando una media de entre 15 a 20 eventos (visitas, culturales, participación en eventos a nivel local, provincial y autonómico) anuales.
Desde su fundación de la Peña Taurina, allá en octubre del 2004, ha reconocido con el titulo de Socio de Honor a las siguientes personas
- Juan Muñoz García, Vicepresidente Vitalicio y Fundador de la Peña D.E.P.
- Francisco Solano González Córdoba, Torero Titular de la Peña
- Rafael Sánchez Alonso, Presidente de la Peña
- Ladislao Rodríguez Galán, Catedrático, Fotógrafo, Periodista, Taurino
- Antonio Sanz Llergo, Empresario Taurino
- Jesús Aguirre Muñoz, Presidente del Parlamento Andaluz
- Rafael Cremadas Morales Periodista, Presentador TV y Locutor de Radio
- Rosa Mª Expósito Sánchez, Presidenta de La Peña Taurina de Priego
- Agustín Castellano Martín Insignia de Oro al Matador de Toros y Empresario
Asimismo y fruto de su continua actividad esta hermanada con las siguientes peñas taurinas:
- Peña Taurina Sergio Sanz
- Peña Taurina «Chiquilín´´
- Peña Taurina La Montera
- Peña Taurina Priego de Córdoba