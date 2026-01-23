Rafael Llamas Salas nuevo Socio de Honor de la Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González»

Esta semana hemos conocido como la Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González» ha distinguido a Rafael Ángel Llamas Salas, Alcalde de Ciudad de Montilla, nombrándolo Socio de Honor de la misma.

El acto celebrado en los salones Montecristo contó con un nutrido grupo de aficionados y socios de la asociación

Como reza el título otorgado Hoy nuestra Asociación Cultural peña Taurina se viste de gala para rendir un merecido homenaje a una persona que, desde la responsabilidad pública y compromiso con nuestra ciudad, ha sabido estar siempre al lado de sus tradiciones, de su gente y de su cultura, gracias por compartir este día tan especial con nuestra Peña.

La Asociación Cultural Peña Taurina «Solano González» la componen 110 soci@s y viene realizando una media de entre 15 a 20 eventos (visitas, culturales, participación en eventos a nivel local, provincial y autonómico) anuales.

Desde su fundación de la Peña Taurina, allá en octubre del 2004, ha reconocido con el titulo de Socio de Honor a las siguientes personas

Juan Muñoz García, Vicepresidente Vitalicio y Fundador de la Peña D.E.P.

Francisco Solano González Córdoba, Torero Titular de la Peña

Rafael Sánchez Alonso, Presidente de la Peña

Ladislao Rodríguez Galán, Catedrático, Fotógrafo, Periodista, Taurino

Antonio Sanz Llergo, Empresario Taurino

Jesús Aguirre Muñoz, Presidente del Parlamento Andaluz

Rafael Cremadas Morales Periodista, Presentador TV y Locutor de Radio

Rosa Mª Expósito Sánchez, Presidenta de La Peña Taurina de Priego

Agustín Castellano Martín Insignia de Oro al Matador de Toros y Empresario

Asimismo y fruto de su continua actividad esta hermanada con las siguientes peñas taurinas:

Peña Taurina Sergio Sanz

Peña Taurina «Chiquilín´´

Peña Taurina La Montera

Peña Taurina Priego de Córdoba