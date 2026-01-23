La Junta de Personal de la Campiña solicita una reunión presencial con la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur para reforzar el dialogo institucional

La Junta de Personal de la Campiña ha acordado por unanimidad solicitar una reunión presencial con la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba con el fin de abordar la situación actual de la organización y gestión de los recursos en el Hospital de Montilla y el Chare de Puente Genil.

Tras una sesión extraordinaria celebrada el pasado 8 de enero, los representantes de los trabajadores han trasladado formalmente la necesidad de establecer un espacio de diálogo para tratar diversas incidencias que afectan tanto a la actividad asistencial como a las condiciones del personal.

Entre las cuestiones que preocupan a la Junta se encuentran aspectos relacionados con la planificación de los recursos humanos, la transparencia en la comunicación de cambios organizativos y el estado de diversos proyectos de infraestructuras y equipamientos en ambos centros.

Asimismo, la representación legal de los trabajadores busca clarificar dudas sobre procedimientos administrativos y retributivos que han generado inquietud en la plantilla, apostando por encontrar soluciones conjuntas que garanticen la seguridad jurídica y el bienestar de los profesionales.

Con el objetivo de reconducir estas cuestiones a través de la colaboración institucional, la Junta de Personal ha propuesto formalmente a la Gerencia la celebración de una reunión extraordinaria en el Hospital de Montilla para los próximos días.

El propósito de este encuentro es establecer canales de comunicación estables y periódicos que faciliten una gestión más participativa y eficiente, orientada siempre a mantener la calidad del servicio sanitario público prestado a la ciudadanía de la comarca.