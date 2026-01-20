La cifra de altas se eleva ya a 83 y 39 afectados siguen ingresados tras el siniestro de Adamuz

El Servicio de Andaluz de Salud ha confirmado a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) que 83 de los 122 asistidos en el accidente ferroviario de Adamuz ya han sido dados de alta; mientras que la cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones del Iryo.

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños:

En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el hospital Reina Sofía de Córdoba tres en Quirón Salud dos en Cruz Roja tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores) dos en Cruz Roja seis en Quirón Salud cinco en San Juan de Dios uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.



Galería fotográfica de la Visita de SS.MM. los Reyes de España al accidente ferroviario de Adamuz

En la última reunión de coordinación de anoche mantenida en el Puesto de Mando Avanzado se señaló que el operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos, atendió ayer a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Las familias han pernoctado esta noche en establecimientos hoteleros y durante la jornada de hoy seguirá su acompañamiento y atención.

Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último.

La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo.

Continua también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

La Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149 y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. Ambos centros, tanto el 061 como el 1-1-2

han sido reforzados en todo momento.

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas del domingo 18 de enero. Cabe recordar que minutos antes de las 19.50 horas, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 1-1-2, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 1-1-2 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias.