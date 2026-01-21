Bomberos continúan con el operativo de rescate en la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz

El equipo de rescate, formado por unos quince efectivos de los parques de la provincia, pertenecientes a la Diputación de Córdoba, y de la capital, continúa hoy trabajando en la zona cero del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha participado en la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado desplegado por la Junta de Andalucía en el Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde se han coordinado las tareas del dispositivo de emergencia para la jornada de hoy.

En el encuentro, presidido por el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, Fuentes ha informado de que “a las 08.30 horas los bomberos de la institución provincial han comenzado a trabajar de manera coordinada con los operativos que se están encargando del troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren Alvia, donde se encontraba la cafetería. Ya se ha troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos”.

El presidente ha destacado “la absoluta coordinación en el trabajo de troceado y retirada de los vagones con los bomberos, así como el trabajo entregado de todos los profesionales implicados”.

Por otra parte, se mantiene el dispositivo de atención psicológica del IPBS, integrado por ocho psicólogos, que está atendiendo a los familiares de las víctimas en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, donde se ha celebrado también en la mañana de hoy una reunión de coordinación en la que ha participado la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera.

Suspendida la agenda institucional prevista para la Feria Internacional de Turismo 2026

La Diputación de Córdoba ha decidido suspender la agenda oficial prevista para la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), que se celebra en el IFEMA de Madrid del 21 al 25 de enero, tras el grave accidente ocurrido en la tarde de ayer en la vía de alta velocidad a la altura de Adamuz. La institución provincial mantendrá la presencia de técnicos del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba para atender a los visitantes y continuar con la agenda de trabajo prevista.

Asimismo, el alcalde de Montilla ha informado de la cancelación de los compromisos previstos esta semana en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). “Entendemos que no es el momento de mantener este tipo de actos y que la prioridad debe ser actuar con sensibilidad, respeto y responsabilidad institucional”, ha explicado.