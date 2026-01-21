Andalucía registra el triple de donaciones de sangre habituales dos días consecutivos tras la tragedia de Adamuz

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha contabilizado dos días consecutivos con cifras de donación de sangre que triplican la media habitual, como respuesta solidaria de la ciudadanía andaluza tras el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz.

En concreto, el martes 20 de enero de 2026 se registraron 2.878 donaciones de sangre en Andalucía, frente a una media diaria situada habitualmente entre 800 y 900 bolsas. Especialmente significativo ha sido el incremento en Córdoba y Huelva, provincias andaluzas directamente afectadas por la tragedia. En concreto, en Córdoba se registraron 487 donaciones de sangre, por las 280 de Huelva. En el resto de provincias andaluzas se produjeron 150 en Almería; 277 en Cádiz; 181 en Granada; 233 en Jaén, 570 en Málaga, y 700 en Sevilla.

El lunes 19, la cifra fue aún mayor, con 3.049 donaciones en total cuando se contabilizaron las colectas externas. Por provincias, se registraron 140 donaciones en Almería; 513 en Cádiz; 464 en Córdoba; 302 en Granada; 307 en Huelva; 322 en Jaén; 451 en Málaga, y 550 en Sevilla.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias se subraya que, en este momento, las reservas de sangre están garantizadas, por lo que se hace un llamamiento a la ciudadanía para escalonar las donaciones en los próximos días y semanas, recordando que la necesidad de sangre es permanente y no se limita a situaciones puntuales.

En este sentido, el SAS insiste en que no es necesario realizar largas colas en estos días, y anima a las personas que desean donar a dejar sus datos de filiación, de manera que puedan ser contactadas progresivamente por los centros de transfusión conforme se vayan produciendo las necesidades asistenciales.

Asimismo, se recomienda consultar la app Dona Sangre Andalucía y la información disponible en la página web de la Junta de Andalucía sobre puntos y fechas de donación, con el objetivo de planificar la donación en los próximos días de forma ordenada y eficaz.

La Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud trasladan su profundo agradecimiento al aluvión de solidaridad mostrado por la ciudadanía andaluza, una respuesta ejemplar que vuelve a poner de manifiesto el compromiso colectivo con la sanidad pública y con quienes más lo necesitan.