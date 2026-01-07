Montilla supera con éxito el reto navideño de donación con su primera Maratón «Crítica Post-Navidad»

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, celebra los resultados excepcionales de la primera Maratón de Donación «Crítica Post-Navidad«, celebrada el pasado 2 enero en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio.

En un periodo tradicionalmente crítico por el descenso del 25-30% en donaciones debido a festivos, viajes familiares y bajas gripales, Montilla ha respondido con una participación histórica, cuya clave del éxito ha sido la coordinación institucional ejemplar con el Ayuntamiento: con implicación directa de Área de Centro Cultural (cesión de espacios), Informática (gestión del sistema de cita previa online) y la difusión de la actividad en la localidad.

Resultados cuantitativos:

Personas atendidas 221

Donaciones de sangre 194

Donaciones de plasma 5

Durante el año 2025, en Montilla se realizaron 14 visitas de los Equipos Móviles, donde 926 personas donaron sangre o plasma

«Las colectas navideñas y de fin de año representan el mayor desafío anual para mantener las reservas hospitalarias. Montilla ha sido fundamental para cubrir no solo las necesidades habituales, sino las urgencias críticas que han permitido +13 trasplantes en el Hospital Universitario Reina Sofía durante estas semanas»

Impacto sanitario directo:

Mantenimiento de stocks mínimos durante festivos

Cobertura de cirugías programadas y urgencias imprevistas

Apoyo a programas de trasplante del HURS (referente nacional)

Próximas acciones: El Centro de Transfusión mantendrá sus colectas fijas trimestrales en

Montilla y prepara nuevas campañas formativas con centros educativos locales.