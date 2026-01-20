Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

social Vino

Montilla celebra su III Homenaje a Edgar Allan Poe en la Casa de Palop Texto: Cofrade Andana

PorAntonio Galán

Ene 20, 2026
Foto: Javier Portero Vela

La Muy Antigua, Leal, Heroica y Munífica Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla celebró el pasado 18 de enero la tercera edición del homenaje al escritor Edgar Allan Poe, nombrado Embajador Universal del Amontillado en 2024. El acto tuvo lugar en la histórica Casa de Palop, un espacio que fue jesuítico y franciscano antes de convertirse en bodega, y que hoy se erige como uno de los escenarios simbólicos más singulares del patrimonio montillano en su quinientos aniversario.

El Preceptor de la Cofradía “Terra Vinorum”, D. José Emilio Guerrero Ginel, ofició el acto con una reflexión profunda sobre la dualidad del Amontillado, su vida en la oscuridad y su renacer como vino eterno. El Maestro de Ceremonias condujo la liturgia con solemnidad, subrayando el vínculo entre la creación literaria y la tradición vinícola de Montilla.

Uno de los momentos más destacados fue la procesión hacia el pasadizo que conecta la bodega con el antiguo castillo. Cofrades portaron una botella extraída de la emblemática Bota 80 —vasija consagrada al espíritu del autor— junto a una rosa negra, símbolo de duelo y revelación. Ambos elementos fueron depositados junto a la lápida que recuerda a Poe, sellando un gesto que une la crianza del vino con la memoria del escritor que lo convirtió en mito.

Don Miguel Sánchez Castro, en representación del Sr. alcalde de Montilla clausuró el acto destacando la importancia de este homenaje como expresión del compromiso de la ciudad con su cultura, su historia y su identidad vitivinícola. En una noche marcada por la palabra, la música y el simbolismo, Montilla reafirmó su papel como cuna del Amontillado y guardiana de un legado que trasciende generaciones.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Legislación social

Se debe solicitar un presupuesto escrito antes de aceptar un servicio

Ene 20, 2026 Antonio Galán
social

El Gobierno andaluz declara tres días de luto oficial tras el accidente ferroviario de Adamuz

Ene 19, 2026 Antonio Galán
social

El Sindicato Médico de Córdoba presenta propuestas a la Junta

Ene 19, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *