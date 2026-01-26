481.000 euros de la Junta de Andalucía para empleo y formación juvenil en Montilla

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, M.ª Dolores Gálvez, la primera teniente de alcalde y responsable del Área de Presidencia, Lidia Bujalance y el delegado de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales han presentado esta mañana, dos nuevos instrumentos de apoyo al empleo juvenil y la formación especializada que permitirán beneficiar a un total de 29 jóvenes menores de 30 años del municipio, con una inversión global que ronda los 481.000 euros por parte de la Junta de Andalucía.

Se trata del Programa de Empleo y Formación y del programa Activa-T Joven, dos iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Montilla gracias a la financiación de la Junta de Andalucía, con apoyo de fondos europeos, y que tienen como objetivo mejorar la empleabilidad, ofrecer experiencia profesional y favorecer el arraigo de la población joven en la localidad.

En palabras de la delegada territorial, M.ª Dolores Gálvez, “cuando las administraciones trabajamos de la mano, las políticas públicas llegan a la ciudadanía y se traducen en resultados concretos”, señalando que estos programas “no solo generan empleo, sino que contribuyen a fijar población joven en nuestros municipios y a mejorar los servicios públicos”.

La primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, destacó que “estos programas vienen a reforzar una de las líneas prioritarias del Ayuntamiento en esta legislatura, como es el impulso al empleo joven”, subrayando que “ofrecen una oportunidad real de formación, experiencia y primer acceso al mercado laboral para jóvenes montillanos y montillanas”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, puso en valor que estas acciones formativas “responden a áreas con alta demanda de profesionales cualificados y refuerzan sectores estratégicos como la digitalización y los servicios municipales”.

En el caso del Programa de Empleo y Formación, Montilla ha obtenido una subvención de 324.896 euros en la última convocatoria. Gracias a esta ayuda, 15 jóvenes desempleados menores de 30 años recibirán durante 12 meses formación y experiencia profesional en dos especialidades con alta demanda laboral: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y Operación de sistemas informáticos.

Las personas participantes alternarán formación teórica con trabajo efectivo, percibiendo el salario establecido por convenio y nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional, además de colaborar en proyectos de utilidad pública o interés general para el municipio. Este proyecto forma parte de los 29 programas aprobados en la provincia de Córdoba dentro de la quinta convocatoria autonómica y que destina en la provincia 10,2 millones de euros.

El segundo programa presentado, Activa-T Joven, está cofinanciado con fondos europeos y tiene como objetivo fomentar la contratación de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años durante seis meses a jornada completa, a través de proyectos impulsados por entidades locales.

“Son ayudas pensadas para transformar oportunidades en realidades laborales, para que los jóvenes sumen experiencia, formación y confianza en su futuro profesional”, ha destacado la responsable territorial. En la provincia de Córdoba, este programa cuenta con una dotación de 9,2 millones de euros, que permitirá alrededor de 800 contrataciones. En el caso de Montilla, la Junta aporta más de 156.000 euros para la formalización de 14 contratos.

Las subvenciones por contrato oscilan entre 10.900 y 16.000 euros, con incentivos adicionales para empleos vinculados a sectores verdes y digitales, considerados estratégicos para la transformación económica de Andalucía.

Durante su intervención, la delegada recordó que “las administraciones no crean empleo directamente, pero sí tenemos la obligación de impulsar iniciativas que faciliten la generación de riqueza y trabajo”, destacando además que la Junta adelanta los fondos a los ayuntamientos para no comprometer recursos municipales.

Gálvez enmarcó estos programas dentro de una estrategia más amplia que incluye otras iniciativas como Aire, Joven Ahora o Andalucía Activa, y recordó que desde 2019 la Junta ha destinado más de 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Montilla a través de 19 ayudas, beneficiando a más de 300 personas. Sumando las ayudas a empresas y autónomos, la inversión total en el municipio supera los 10,7 millones de euros.

Por último, la delegada agradeció la implicación del Ayuntamiento y reafirmó el compromiso de la Junta con el municipio: “Los ayuntamientos son nuestros mejores aliados en el territorio y seguiremos trabajando mano a mano para mejorar las oportunidades laborales y el desarrollo económico de nuestros pueblos. La Junta de Andalucía va a seguir estando al lado de Montilla”.