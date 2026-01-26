Montilla Abierta

Empleo Montemayor

El programa Activa-t Joven deja 148.700€ en Montemayor para la contratación de 13 personas

Ene 26, 2026 #Junta de Andalucía

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha informaco al Ayuntamiento de Montemayor de una subvención por valor de 148.700,00€ para fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas en el ámbito local, gracias al programa Activa-t Joven.

El importe concedido se destinará a la contratación de 13 personas desempleadas con edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive , que se encuentren inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo y sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CONTRATACIONES A EFECTUAR:

Las contrataciones se realizara mediante presentación de ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E), siendo solicitados 2 candidatos/as por puesto a cubrir.

El plazo para la selección será de 10 días naturales a partir de su publicación en el tablón de edictos

Para mas información y contacto puedes llamar al teléfono 957375450 o mandar un correo electrónico a: dinamizadorjuvenil@montemayor.es

A punto de expirar

Tenéis hasta el 2 de febrero para presentar la solicitud a dos plazas de Administrativo/a, de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de oposición, en turno libre.


Por Antonio Galán

