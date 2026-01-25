Montilla Abierta

El Ayuntamiento de Montilla recibe 60.000€ para 15 contratos, de la Diputación Provincial de Córdoba

PorAntonio Galán

Ene 25, 2026 #Ayuntamiento de Montilla, #Diputación de Córdoba

El Ayuntamiento de Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvenciones Diputación Contrata, para la ejecución de los siguientes contratos de trabajo:

  • Oficial 1ª Albañil
  • Subalterno Deportes
  • Oficial 1º Electricista
  • Oficial Jardinero
  • Oficial Medio Ambiente
  • Oficial Cultura
  • Oficial Festejos
  • Peón Medioambiente.

El Ayuntamiento ha recibido a través de esta subvención 60.000 € para la realización de 15 contratos.

Así que habrá que estar atento en la web del ayuntamiento para saber cuando se convocan las ofertas de empleo. Actualmente hay dos convocadas OFICIAL 2ª JARDINERO/A (24/01/2026 al 20/02/2026) y TÉCNICO/A JUVENTUD, INFANCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN (24/01/2026 al 20/02/2026)

