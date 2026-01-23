Presentado el cartel y los actos de un Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado la programación del Carnaval 2026, una edición que llega de forma anticipada en el calendario y que lo hace con más contenido y más actividad, reforzando una de las fiestas más participativas del municipio y ampliando el tiempo de preparación de los distintos actos.

El Carnaval montillano arrancará el domingo 1 de febrero de 2026 con un evento especial que servirá como pistoletazo de salida a la programación. Esta jornada inaugural acogerá la presentación oficial del cartel y de una nueva comparsa local, junto a una actuación destacada del carnaval andaluz con la participación de El Taleguilla, en el auditorio de Envidarte, a partir de las 12:00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha subrayado el carácter especial de esta edición, marcada por la recuperación de una agrupación carnavalesca propia tras varios años sin comparsas locales. En este sentido, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha destacado que “Montilla tiene que estar de enhorabuena porque, después de muchos años, vuelve a contar con una comparsa montillana, fruto del trabajo y la constancia de personas muy vinculadas al carnaval”.

El edil ha explicado que “desde el Ayuntamiento, en el momento en que surgió este proyecto, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, motivo por el que el Consistorio ha respaldado su puesta en marcha e integrado su presentación dentro del inicio oficial del Carnaval. “Empezamos los actos de este 2026 de la mejor manera posible, de una forma alegre y con protagonismo del talento local”, ha señalado.

A partir del tercer fin de semana de febrero, el Carnaval vivirá uno de sus momentos centrales con el gran pasacalles del domingo 15 de febrero de 2026, una cita ya consolidada en la mañana del domingo de Carnaval, de carácter familiar y con vocación comarcal. El desfile volverá a atraer a participantes y público de otros municipios, reforzando su papel como uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva.

En esta edición serán seis las asociaciones que participen con carroza, además de los grupos que se sumen al desfile sin plataforma. Desde el Área de Festejos se recuerda que, aunque el cupo de carrozas ya está completo, los grupos de más de quince personas pueden seguir inscribiéndose para participar en el pasacalles en las distintas modalidades establecidas.

En cuanto al apartado competitivo, el Concurso de Pasacalles de Carnaval 2026 contará con una dotación económica global de alrededor de 11.000 euros, repartidos en cuatro modalidades:

En la categoría individual, pareja o trío , se establecen premios de hasta 70 euros

, se establecen premios de hasta para grupos a partir de cuatro personas , el primer premio alcanza los 150 euros

, el primer premio alcanza los en la modalidad de asociaciones con un mínimo de 15 integrantes , se concederán premios de hasta 400 euros ;

, se concederán premios de hasta ; la mejor carroza, inscrita en el Registro de Asociaciones de Montilla, recibirá un primer premio de 1.500 euros,

Por su parte, Darío Jordano, director musical y autor de la comparsa y representante de La Asociación La Comparsa Montillana, ha explicado que el proyecto nace “de las ganas de recuperar una tradición que en Montilla llegó a contar incluso con varias agrupaciones carnavalescas”. Jordano ha recordado que parte de sus componentes “han seguido viviendo el carnaval en otros municipios de la comarca” y que, desde hace varios años, existía la inquietud de crear un grupo propio en la localidad.

La comparsa, formada actualmente por catorce componentes, se presenta este año bajo el nombre ‘La Última Esperanza’, con un repertorio que combina exigencia musical, trabajo en la puesta en escena y letras adaptadas al tipo, con algunos guiños a la realidad local. “Lo más importante ha sido formar un grupo humano sólido y, a partir de ahí, construir la música y las letras”, ha añadido su autor.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha animado a la ciudadanía a participar activamente en todos los actos programados y a disfrutar de un Carnaval que “sigue creciendo, se renueva y refuerza su identidad propia”, consolidándose como una de las fiestas más esperadas del calendario festivo local.

Bases del concurso