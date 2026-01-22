AGACOR y UNASPI celebran la paralización del acuerdo de Mercosur y llaman a las movilizaciones

Desde la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGACOR / UNASPI), y desde la cautela, comunicamos nuestra alegría por el resultado de la votación de ayer día 21 de enero en Estrasburgo para la paralización del acuerdo de Mercosur y la solicitud de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de la firma de este acuerdo.

Nuestros gobernantes en Bruselas, con Úrsula Von der Leyen y sus comisarios a la cabeza, han intentado obviar, anular y pisotear la soberanía popular de los países miembros, firmando un acuerdo comercial de extraordinario impacto económico, social y político para el sector primario sin haber pasado estas deliberaciones previas por los parlamentos nacionales, que son la representación real de la SOBERANÍA NACIONAL, y posteriormente en el Parlamento Europeo, siendo usurpada la voluntad popular desde los despachos de Bruselas.

Esta victoria, parcial y temporal, se ha debido gracias a la presión de los agricultores y ganaderos, que en toda Europa, se han movilizado contra la firma de este acuerdo comercial. Damos las gracias a todos los agricultores y ganaderos cordobeses, andaluces y españoles que han vuelto a organizarse y sacar sus tractores y vehículos a la calle para manifestar su desacuerdo con la firma de este tratado comercial, pero no podemos parar porque no sabemos que oscuras herramientas utilizara la Comisión para esquivar esta paralización en la justicia europea.

Agradecer también a los partidos políticos españoles que encabezaron esta iniciativa y a los que han votado a favor de llevar este acuerdo a los tribunales, Patriots (VOX), Verdes/Alianza Europea (Compromis, Sumar, BNG y ERC). Por otro lado, lamentar el intento de esquivar esta tramitación parlamentaria y su voto en contra del resto de los partidos españoles representados en Europa, PSOE, PP, PNV y SALF.

Desde AGACOR vamos a seguir con nuestras movilizaciones que se llevan a cabo desde hace unas semanas de forma individual y colectiva junto a otras organizaciones o asociaciones agrarias cuando sea necesario, como las actuales que estamos llevando a cabo junto a APAG-ASAJA Extremadura.