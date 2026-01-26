Nuevos cursos del Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Montilla

El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Montilla convoca dos cursos que conducen a la obtención de certificados profesionales:

Acciones Formativas Disponibles

Solicitudes: 13/01/2026 – 08/02/2026

Inicio previsto: 04/03/2026

Finalización prevista: 09/07/2026

Sesión informativa: 10/02/2026 a las 11:30 horas

Solicitudes: 16/01/2026 – 05/03/2026

Inicio previsto: 06/04/2026

Finalización prevista: 23/07/2026

Sesión informativa: 09/03/2026 a las 11:30 horas

Información adicional

• Los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo.

• La titulación requerida debe estar registrada en su demanda de empleo.

• Toda la información está disponible en la Plataforma de Formación para el Empleo en Andalucía, donde se puede consultar la oferta formativa, descargar y presentar solicitudes telemáticamente (requiere certificado digital o sistema Cl@ve).

Presentación presencial de solicitudes

Formulario de solicitud

También pueden presentarse en:

• Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba

Dirección: C/ Tomás de Aquino, s/n (Edif. Usos Múltiples), hay que para pedir cita previa

• O en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (Ayuntamientos, oficinas de correos, etc.).



Importante: No se admiten solicitudes por correo electrónico. Deben pasar por registro de entrada para ser válidas.

Para mas información o resolver alguna dura puedes contactarnos con el centro en:

• Correo electrónico: cfpomontilla.ceeta@juntadeandalucia.es

• Teléfonos: 679 715 319 / 629 959 965