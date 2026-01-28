Nuevas ofertas de empleo disponibles en Montilla

Montilla y comarca presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Vacante para profesor/a de inglés con metodología lúdica en Montilla

Se busca docente para impartir clases de inglés dirigidas a público infantil y primaria en Montilla, bajo un enfoque de inmersión lingüística total. Las funciones incluyen el diseño de unidades didácticas motivadoras y el uso de técnicas de aprendizaje activo como juegos y canciones.

Se requiere titulación universitaria y un nivel de inglés C1 certificado. La oferta consiste en un contrato fijo discontinuo a jornada parcial, con horario de tarde y una retribución mensual de 240 euros brutos.

Selección de asistentes y personal de mantenimiento para instalaciones de golf

Se buscan perfiles operativos para el cuidado y gestión de infraestructuras deportivas y recreativas en el entorno de la provincia de Córdoba. Las vacantes incluyen roles como apoyo directo a jugadores, recogida de material y tareas generales de limpieza y conservación de zonas verdes.

La oferta contempla una jornada de tiempo completo, siendo requisito indispensable contar con la documentación administrativa en regla para la formalización del contrato. Es una oportunidad de inserción laboral inmediata en un entorno de servicios.

Aring Ingeniería selecciona graduado en Ingeniería Industrial o Eléctrica en Montilla

La firma Aring Ingeniería abre un proceso de selección para incorporar a su equipo de Montilla un ingeniero con formación técnica y visión multidisciplinar. Las tareas principales engloban el diseño de proyectos industriales, el seguimiento técnico de obras y la resolución de incidencias en ejecución.

Se requiere titulación universitaria, disponibilidad para viajar y al menos un año de experiencia previa en el sector. La consultora ofrece incorporación inmediata, estabilidad laboral y un entorno que apuesta por el aprendizaje práctico.

Selección de envasadores/as para planta industrial en Montilla

Una destacada empresa del sector alimentario requiere incorporar personal para sus líneas de producción y envasado en Montilla. Las funciones principales incluyen el empaquetado, paletizado y preparación de pedidos, operando en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a viernes.

Se solicita experiencia previa de al menos un año en puestos similares y una actitud proactiva. La oferta contempla una retribución de 10,25 euros brutos por hora bajo un contrato de jornada completa con proyección.

