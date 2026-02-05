Relevo Rural lanza un programa gratuito de empleabilidad para personas desempleadas en el medio rural

El proyecto Relevo Rural pone en marcha un programa gratuito de empleabilidad y aprendizaje colaborativo dirigido a personas en situación de desempleo en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y apoyar iniciativas emprendedoras vinculadas al medio rural, la economía circular y el relevo generacional.

La formación se desarrollará a través de las denominadas Comunidades de Prácticas, organizadas en grupos de trabajo reducidos y con modalidad 100 % online, lo que facilita la participación desde cualquier territorio. A lo largo del programa, las personas participantes recibirán formación impartida por expertos en áreas clave como legalidad, financiación y subvenciones, marketing y herramientas prácticas para la creación y desarrollo de un modelo de negocio, además de acompañamiento y aprendizaje colaborativo.

El programa tiene una duración total de 60 horas, se desarrollará entre febrero y abril, y todas las sesiones quedarán grabadas para garantizar la flexibilidad de acceso. La participación es totalmente gratuita, ya que está financiada por la Fundación Biodiversidad y fondos europeos.

Esta iniciativa está dirigida a personas desempleadas interesadas en mejorar su empleabilidad o explorar oportunidades profesionales y empresariales en el entorno rural, especialmente en el marco de la transición ecológica y la economía circular.

Inscripción abierta

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario de inscripción:

👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwdyrtPXycp3wD6v3ViZAzL3OxeR-FyFXujPURjbtbVcyxA/viewform

Para más información, pueden contactar a través del correo electrónico:

📧 comunidades@ruralbridge.es

El proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.