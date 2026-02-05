Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Agrícola Empleo Naturaleza

Relevo Rural lanza un programa gratuito de empleabilidad para personas desempleadas en el medio rural

PorAntonio Galán

Feb 5, 2026

El proyecto Relevo Rural pone en marcha un programa gratuito de empleabilidad y aprendizaje colaborativo dirigido a personas en situación de desempleo en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y apoyar iniciativas emprendedoras vinculadas al medio rural, la economía circular y el relevo generacional.

La formación se desarrollará a través de las denominadas Comunidades de Prácticas, organizadas en grupos de trabajo reducidos y con modalidad 100 % online, lo que facilita la participación desde cualquier territorio. A lo largo del programa, las personas participantes recibirán formación impartida por expertos en áreas clave como legalidad, financiación y subvenciones, marketing y herramientas prácticas para la creación y desarrollo de un modelo de negocio, además de acompañamiento y aprendizaje colaborativo.

El programa tiene una duración total de 60 horas, se desarrollará entre febrero y abril, y todas las sesiones quedarán grabadas para garantizar la flexibilidad de acceso. La participación es totalmente gratuita, ya que está financiada por la Fundación Biodiversidad y fondos europeos.

Esta iniciativa está dirigida a personas desempleadas interesadas en mejorar su empleabilidad o explorar oportunidades profesionales y empresariales en el entorno rural, especialmente en el marco de la transición ecológica y la economía circular.

Inscripción abierta

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario de inscripción:
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwdyrtPXycp3wD6v3ViZAzL3OxeR-FyFXujPURjbtbVcyxA/viewform

Para más información, pueden contactar a través del correo electrónico:
📧 comunidades@ruralbridge.es

El proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Naturaleza

Día Mundial de los Humedales

Feb 2, 2026 Antonio Galán
Naturaleza

Alianza Junta – Fundación Endesa para reforzar la protección del águila imperial y el milano real en Doñana

Feb 1, 2026 Antonio Galán
Agrícola

UPA, sobre el Acuerdo UE-India: “Abre un nuevo mercado y otorga protección a nuestros sectores sensibles”

Ene 29, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *