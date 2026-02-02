El Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero desde 1971, pone el foco en la urgente necesidad de proteger estos ecosistemas, fundamentales para la vida en el planeta. Los humedales desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo del agua y la mitigación del cambio climático, por lo que su preservación resulta esencial para garantizar un futuro sostenible.

En este contexto, el Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Somos Naturaleza reafirman su compromiso con la conservación de la Laguna de Jarata y del conjunto de espacios naturales del municipio, haciendo un llamamiento a la implicación activa de la ciudadanía, los centros educativos y el tejido social en la protección y puesta en valor del patrimonio natural local.

Con el objetivo de fomentar el conocimiento, la educación ambiental y la sensibilización, se invita especialmente a los centros educativos a realizar visitas a la Laguna de Jarata y a utilizar los recursos pedagógicos disponibles para descubrir la riqueza natural de nuestro territorio. En este sentido, la Fundación Somos Naturaleza pone a disposición del profesorado el material didáctico “Descubre las aves y la biodiversidad de la Laguna de Jarata”, que puede utilizarse tanto en el aula como durante las salidas de campo.

Este material incluye láminas educativas específicas sobre las aves que pueden observarse en la laguna según la época del año, un checklist de especies y elementos naturales presentes en el entorno, y una guía para el profesorado con explicaciones detalladas, propuestas de actividades y consejos prácticos para facilitar su uso educativo y maximizar el aprendizaje del alumnado.

Aunque estos recursos han sido elaborados específicamente para la Laguna de Jarata, su contenido resulta plenamente aplicable a otros humedales y lagunas del entorno, ya que muchas de las especies y procesos ecológicos son comunes. Por ello, también pueden emplearse como herramienta educativa en otros espacios naturales de referencia, como la Laguna de Zoñar, contribuyendo a ampliar las acciones de sensibilización ambiental y el conocimiento de los humedales andaluces.

Para acceder gratuitamente a estos materiales en formato impreso, los centros educativos y entidades interesadas pueden ponerse en contacto a través del correo electronico.

Asimismo, el material está disponible para su descarga digital gratuita en el siguiente enlace: https://fundacionsomosnaturaleza.com/nuevo-recurso-educativo-descubre-las-aves-y-la-biodiversidad-de-la-laguna-de-jarata/