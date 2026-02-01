Alianza Junta – Fundación Endesa para reforzar la protección del águila imperial y el milano real en Doñana

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado hoy la importancia de la cooperación institucional y de la colaboración público-privada “como pilares fundamentales para garantizar la conservación de la biodiversidad”.

Lo ha hecho durante el acto de firma de una adenda al Convenio entre la Junta de Andalucía y la Fundación Endesa para la coordinación y ejecución de acciones, estudios y proyectos que contribuyan a la conservación y protección de la biodiversidad y el capital natural de Andalucía, que, en la práctica, supone el impulso de un proyecto que viene a reforzar la protección y recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el milano real (Milvus milvus), dos de las especies más emblemáticas y amenazadas del Espacio Natural de Doñana.

A la firma del convenio, en la que ha intervenido además de la consejera, el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, han asistido el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Inmaculada Gallardo; el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano; la responsable de Proyectos de la Fundación Endesa, Marta Tobías, y el responsable de Distribución de Endesa en Huelva, Antonio Sánchez Gutiérrez;

Catalina García ha puesto en valor “el firme compromiso del Gobierno andaluz con la preservación de Doñana, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa y referente internacional en conservación”, subrayando que la protección de su biodiversidad “exige actuaciones rigurosas, planificación a largo plazo y alianzas estratégicas que sumen esfuerzos y recursos”.

El convenio, suscrito entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Fundación Endesa, permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años actuaciones específicas de conservación, seguimiento, manejo y recuperación de estas especies, con una aportación económica total de 400.800 euros por parte de la Fundación Endesa, destinada íntegramente a la ejecución de los proyectos en el ámbito del Espacio Natural de Doñana.

La consejera ha señalado al respecto, que “este acuerdo es una muestra de cómo la Junta de Andalucía entiende la gestión del medio ambiente, con responsabilidad, rigor científico y voluntad de cooperación”, destacando que la Consejería “impulsa políticas basadas en la protección del capital natural como motor de equilibrio territorial, sostenibilidad y cohesión social”.

El convenio contempla el desarrollo de dos grandes líneas de actuación. Por un lado, el proyecto de conservación y recuperación del águila imperial ibérica y el milano real, que permitirá reforzar las tareas de seguimiento de ejemplares adultos y pollos, el control sanitario, la mejora y mantenimiento de plataformas de nidificación, así como el aporte de alimentación suplementaria en zonas estratégicas del Espacio Natural.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha referido, entre otras actuaciones, al trabajo que se lleva a cabo en el Espacio Natural de instalación en árboles de plataformas para la nidificación del milano real, detallando que “estas medidas tienen como objetivo incrementar el éxito reproductor de ambas especies, reducir los factores de amenaza que afectan a sus poblaciones y recuperar territorios de cría, especialmente en el caso del milano real, cuya situación resulta especialmente delicada en Andalucía y cuya población reproductora se concentra de forma mayoritaria en Doñana”.

Por otro lado, el convenio incluye un proyecto de rescate y recuperación de pollos de águila imperial ibérica y milano real, mediante la construcción de un jaulón de “hacking” en el Espacio Natural de Doñana. Esta infraestructura permitirá la recuperación y suelta controlada de pollos, ampliando el número de ejemplares que alcanzan la edad adulta y contribuyendo al reforzamiento de las poblaciones reproductoras.

Por ello, Catalina García ha recordado que “el águila imperial ibérica y el milano real están catalogadas como especies en peligro de extinción, y Doñana juega un papel insustituible en su supervivencia”, señalando que muchas de las estrategias de recuperación de estas especies a nivel nacional tienen su origen y base científica en este espacio protegido.

Doñana, prioridad estratégica del Gobierno andaluz

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha remarcado que la defensa de Doñana constituye una prioridad estratégica para la Junta de Andalucía, afirmando que “la conservación del parque no admite discursos vacíos, sino medidas concretas, inversión y gestión eficaz”.

En este sentido, ha insistido en “el avance constante en el marco del Acuerdo por Doñana”, recordando que la aportación de la Junta de Andalucía suma ya 853 millones de euros, lo que supone un incremento de 124 millones con respecto al compromiso inicial. Asimismo, ha vuelto a incidir en que, del total movilizado, ya se han ejecutado más de 477 millones de euros, lo que equivale a un grado de cumplimiento que supera el 65,57%.

Así, ha citado la adquisición de las fincas Veta la Palma y Tierras Bajas, que suman 8.700 hectáreas a la gestión pública del Espacio Natural, como “el ejemplo de la apuesta de la Junta por Doñana, a la hora de mejorar el manejo hídrico, reforzar la investigación aplicada y recuperar áreas de hábitats estratégicos”. Igualmente, ha mencionado las ayudas para la renaturalización y restauración en el norte de la Corona Forestal que ha impulsado el Ejecutivo autonómico “para reforzar la eficacia de las ayudas del Estado y dar estabilidad a las nuevas superficies forestadas”.

“Proteger Doñana es proteger la identidad ambiental de Andalucía y garantizar su legado a las generaciones futuras”, ha subrayado, para añadir a continuación que la conservación de especies emblemáticas como el águila imperial o el milano real “repercute directamente en la estabilidad de los ecosistemas y en la salud global del territorio”.

Además, ha puesto de relieve el papel de la Fundación Endesa como entidad comprometida con la biodiversidad y la sostenibilidad, destacando que “la implicación de entidades privadas responsables y comprometidas es clave para ampliar el impacto de las políticas públicas de conservación”.

Catalina García ha concluido señalando que “la defensa del medio ambiente no es una opción, sino una obligación de las administraciones públicas”, y ha afirmado que la Junta de Andalucía seguirá impulsando acuerdos que permitan avanzar en la conservación de la biodiversidad, la protección de los espacios naturales y el fortalecimiento del papel de Andalucía como referente en sostenibilidad ambiental.