Apadrina un pingüino con el Contingente Antártico del Ejército de Tierra

Como cada año, coincidiendo con la fase de despliegue del Contingente Antártico, comenzará de nuevo la tradicional Campaña de Apadrinamiento de Pingüinos. De esta forma, los miembros del XXXIX Contingente Antártico del Ejército de Tierra para la Campaña Antártica queremos transmitir nuestro compromiso con la Antártida y con el medio ambiente, así como hacerles partícipes de ello.

Mediante la adopción de los pingüinos de Isla Decepción, se unirá a esta iniciativa y ayudará a difundir el compromiso con el cuidado del medio ambiente, para que de esta forma, entre todos podamos hacer del planeta Tierra un lugar más limpio, saludable y equilibrado con la naturaleza. El pingüino que apadrine conseguirá sobrevivir y convertirse en un pingüino adulto, capaz de procrear y cuidar de sus polluelos cumpliendo así una de las fases de su ciclo vital.

Para realizar el apadrinamiento, únicamente tiene que acceder y rellenar un sencillo formulario. Una vez cumplimentado y enviado, ¡Recibirá su diploma del apadrinamiento, lo antes posible! Es totalmente gratis.

¡Advertencia para los cachondones!: Aquellos nombres que se consideren ofensivos, soeces, malintencionados y/o que supongan un insulto, serán DENEGADOS y se tomarán las acciones oportunas.

Historial de Apadrinamiento de un Pingüino.

Desde 1.992 se realizaban los diplomas de forma artesanal y manual, sólo para los componentes y conocidos de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra (CAET), pero en la XXIII CAET, 2009-2010 se dio el «empujón» definitivo gracias a la difusión de una Televisión autonómica.

A continuación las posteriores Campañas tuvieron que mandarse por correo postal desde Isla Decepción, pero dada la cantidad de peticionarios de apadrinamientos, desde el Ministerio de Defensa se empezaron a solicitar informáticamente, en el 2.014-2.015 con la XXVIII CAET, finalizando con 2.360 apadrinamientos en ese año, el siguiente año a los 9.890, llegando en 2.024-2.025 con la XXXVIII CAET a más de 535.000 diplomas de apadrinamiento.