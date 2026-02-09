UPA denuncia “maniobras” de los grandes operadores para tumbar la norma de comercialización del aceite

Los grandes operadores interponen un recurso contencioso-administrativo frente a la norma de comercialización del aceite de oliva. UPA califica el recurso de “maniobra vergonzante de unos pocos privilegiados que no desean estabilidad para el sector olivarero”.

El Boletín Oficial del Estado recoge hoy la publicación de un recurso contencioso-administrativo presentado frente a la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26. La organización agraria UPA ha criticado este recurso de las grandes asociaciones de la transformación y comercialización del aceite de oliva y lo ha calificado de “maniobras vergonzantes” para impedir que haya estabilidad en el sector.

“No deja de ser toda una declaración de intenciones”, han señalado desde UPA, que los grandes operadores del sector del aceite de oliva pretendan tumbar una norma que lo que pretende es “regular la oferta para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector del aceite de oliva”.

Esta norma se aprobó tras un intenso trabajo del conjunto del sector y de las administraciones, tanto europea como nacional. Gracias a este reglamento, el sector cuenta en la actualidad con unas normas que permiten establecer unas condiciones obligatorias para que el sector del aceite de oliva “genere valor para todo el mundo, ofreciendo un producto a los consumidores de calidad y con una mayor estabilidad en precios, algo que no hemos tenido en los últimos años”.

No quieren estabilidad

En UPA denuncian que “los oportunistas no quieren estabilidad, viven mejor en la incertidumbre y en la posibilidad de ganar dinero de manera inmediata, caiga quien caiga, y lamentablemente la parte que siempre cae es la más vulnerable del sector, el olivar tradicional”.

“No es tolerable”, continúan, que las grandes asociaciones de la transformación y comercialización del aceite de oliva “avalen y engrosen los comportamientos que llevan a la destrucción del valor del producto”. “Los responsables de estrategias basadas en vender volumen a precios ruinosos para el olivarero por desgracia no están lejos, los tenemos en España. La destrucción del valor de nuestro oro líquido está fomentada por esos grandes operadores de nuestro país y, con este lamentable paso de recurrir la norma de comercialización del aceite de oliva quedan, una vez más, retratados con nombres y apellidos”.

Desde UPA aseguran estar convencidos de que no es la dirección correcta para contribuir al desarrollo del conjunto del sector, al contrario, “es el momento de apostar por la cooperación y la comercialización sensata de un producto de unas cualidades excepcionales que puede generar riqueza a todo el mundo, empezando por el propio agricultor, de cuyo trabajo y esmero se aprovecha el resto de la cadena”.

No es compatible, sentencian, pronunciar “grandes discursos sobre la necesidad de tener reglas de mercado que estabilicen el sector, e intentar justificar que la volatilidad no es buena para nadie, cuando acto seguido se pretenden liquidar las nuevas reglas de mercado que tratan de ponerse en marcha”.

“Esto no va de gobiernos socialcomunistas que quieren intervenir un mercado, como alguno ha querido trasladar a la opinión pública. Necesitamos reglas comunes que den estabilidad a un sector estratégico, tanto para el agricultor como para el consumidor, y eso unos pocos privilegiados parecen verlo como una amenaza a su posición de poder en el sector”, han concluido.