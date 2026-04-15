Vuelve ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’, iniciativa que impulsa a los músicos emergentes de la provincia

Córdoba Live prepara su segunda edición acogiendo los grandes eventos musicales en vivo de esta temporada en la ciudad y con ello, pone en marcha una nueva propuesta de ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’, iniciativa que cuenta con la colaboración de la institución provincial y que funciona como catalizador del talento emergente de la provincia de Córdoba.

En relación con este evento, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado que “nos encontramos, un año más, ante una oportunidad para que los jóvenes de la provincia puedan alcanzar sus sueños y dedicar su vida a los escenarios”.

“Con la celebración de esta segunda edición, ‘Talentos Córdoba Live-Diputación se convierte en una plataforma pionera que ofrece proyección a artistas emergentes y facilita a los más jóvenes el acceso a una ocasión única para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel”, ha manifestado el presidente provincial.

Algunas de las normas recogidas en las bases de Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba, que se pueden consultar al completo en la web de Córdoba Live, son: ser mayor de edad, estar registrado en la web de Córdoba Live, estar empadronado en algún municipio de la provincia de Córdoba con anterioridad al 31 de enero de 2026 en caso de presentarse como solista y, en caso de hacerlo como banda, que algún miembro de la misma cumpla con este último requisito.

Para participar, los interesados se han de inscribir a través de un formulario en la web de Córdoba Live y subir un enlace con material musical de autoría legítima hasta el próximo 3 de mayo. La organización elegirá los 20 mejores vídeos musicales recibidos y los publicará en la web para que, posteriormente, sean sometidos a votación popular desde el 8 de mayo hasta el 31 de mayo. De entre los 10 vídeos más votados por los usuarios de la web un jurado profesional designará a los seis finalistas que participarán en directo en la Gran Final tocando dos temas en directo en Córdoba Live, del que saldrá el ganador elegido por el jurado. Los finalistas se anunciarán el 5 de junio.

‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’ es una plataforma pionera que ofrece visibilidad y proyección a artistas emergentes, otorgando una oportunidad única a estos para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel como es Córdoba. Los premios que se repartirán son un cuarto, quinto y sexto de 500 euros, un tercero de 1.000, un segundo premio de 2.000 euros y un primer premio de 3.000 euros, además de la grabación del single y del videoclip interpretado en el certamen.

Más información en https://cordobalive.com/concurso/