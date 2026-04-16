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La Rambla Música

Djs nacionales e internacionales en el Botijo Fest

PorAntonio Galán

Abr 16, 2026

La Rambla acogerá el próximo 25 de abril una nueva propuesta de ocio juvenil, dirigida a los jóvenes rambleños, el festival Botijo Fest, que irrumpe en el panorama musical con 11 horas de música con DJs nacionales e internacionales.

Esta cita de ocio juvenil apuesta por la música actual, la juventud y la cultura sin necesidad de salir de la localidad, y reunirá a destacados DJs nacionales e internacionales, además de DJs locales, en una propuesta que combina música, producción y experiencia.

Festival Botijo Fest

El festival ofrecerá 11 horas ininterrumpidas de programación musical, desde las 18:00 hasta las 05:00 horas, en el Recinto Ferial de La Rambla, como una buena propuesta cultural y de ocio de la primavera.

Botijo Fest contará con una ambiciosa producción audiovisual y un espacio especialmente diseñado para generar una experiencia inmersiva, donde la música y la puesta en escena se integran para sorprender al público.

Por Antonio Galán

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