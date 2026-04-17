Convocadas ayudas para la adquisición de instrumentos por las bandas de música

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Cultura, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para el ejercicio 2026, dirigidas a las bandas de música radicadas en Andalucía. Esta convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), número 71, de 15 de abril de 2026.

Estas ayudas están dirigidas a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y con domicilio social en Andalucía.

Tal y como figura en la convocatoria, la cuantía destinada a esta convocatoria es de 300.000 euros, siendo subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal. El plazo de presentación de las solicitudes tendrá una duración de 15 días hábiles.

Las bandas de música han constituido tradicionalmente una parte esencial de la cultura musical de España y de Andalucía, ocupando espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimientos donde se cultiva el esfuerzo, la constancia y el amor por la música. A lo largo de su historia se han convertido en escuelas de valores, de disciplina y de convivencia y han forjado músicos de primer nivel que después han pasado a nutrir los conservatorios, la orquestas y las grandes agrupaciones musicales.

Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical.