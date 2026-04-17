Abierta la convocatoria para impulsar la inserción laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene en marcha la convocatoria 2026 de ayudas dirigidas a fomentar la inclusión laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, tanto en empresas de inserción como en el mercado ordinario de trabajo, con un presupuesto de 3 millones de euros.

Las entidades interesadas tienen hasta el próximo 20 de abril para solicitar estos incentivos, en régimen de concurrencia no competitiva, con los que está previsto apoyar al menos 200 puestos de trabajo.

Podrán acceder a las cuatro líneas de ayudas las empresas de inserción inscritas en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía (líneas 1, 2, 3 y 4.1), así como las empresas privadas del mercado ordinario, incluidas las personas trabajadoras autónomas y los mutualistas de colegios profesionales (línea 4.2).

Esta convocatoria de subvenciones se divide en cuatro líneas. La primera, con un presupuesto de 150.000 euros, está destinada a financiar la inversión fija vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión social en empresas de inserción. Para ello, se concederán 13.300 euros por cada empleo creado a jornada completa y 15.000 euros si la persona contratada es mujer. Cuando la jornada sea igual o superior al 50% de la jornada completa, estas cuantías se reducirán a la mitad.

Con un presupuesto de 2.000.000 euros, la Línea 2 contempla subvenciones por creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas pertenecientes a colectivos en riesgo o situación de exclusión social en empresas de inserción. La cuantía será de 12.690 euros por puesto a jornada completa, para un período subvencionable de 360 días ininterrumpidos de alta en la Seguridad Social, incrementándose en 1.000 euros cuando la persona contratada sea mujer. Estas cuantías se reducirán cuando la jornada sea a tiempo parcial.

Por su parte, la Línea 3 ofrece apoyo a la asistencia técnica en las empresas de inserción, cubriendo la contratación y/o mantenimiento de personal directivo y técnico, y cuenta con un presupuesto de 675.000 euros. Se subvencionará con 15.000 euros el contrato de dirección a jornada completa durante 540 días, o 16.000 euros si se trata de una mujer. En jornada parcial, las ayudas serán de 7.500 u 8.000 euros. Por su parte, el contrato de personal técnico podrá recibir hasta 38.000 euros, o 40.000 euros si la persona contratada es mujer, a jornada completa durante 360 días.

Por último, la Línea 4 persigue impulsar la inserción laboral en el mercado ordinario de aquellas personas que hayan finalizado su proceso en una empresa de inserción y tiene un presupuesto de 175.000 euros. En este sentido, se articula en dos sublíneas. Por un lado, la Línea 4.1 concede ayudas de 2.000 euros a las empresas de inserción por cada persona contratada en el mercado ordinario o incorporación como persona socia en una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral en los tres meses siguientes a la finalización del itinerario, cantidad que se eleva a 2.500 euros si se trata de una mujer. Por otro lado, la Línea 4.2 está dirigida a empresas privadas que contraten a la misma persona que finaliza el itinerario de inserción en empresa de inserción en el mencionado plazo. En este caso, la subvención es de 7.000 euros por contrato;aumentándose diferentes cuantías si la persona contratada es mayor de 45 años y/o mujer.

El plazo dentro del cual deben haberse ejecutado la actividad o realizado los gastos subvencionables por parte de las personas solicitantes será desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambos inclusive. No obstante, en la Línea 1, la inversión podrá realizarse desde el 1 de enero de 2025 hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma electrónica, en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. El abono de la subvención se realizará mediante pago en firme del 100% de la cuantía reconocida en la resolución de concesión, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.