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Aguilar de la Frontera Música

VI Concurso de bandas Aguilar Rock

PorAntonio Galán

Abr 12, 2026

La asociación cultural «AGUILAR ROCK» convoca su SEXTO concurso de bandas de rock, donde se premiará la creación de temas propios de bandas «A NIVEL AUTONÓMICO» (premios en metálico) de acuerdo con las siguientes bases.

  1. Podrán presentarse bandas de estilo pop, rock, metal, indie, soul, funky y estilos afines. No se aceptarán bandas de música folk, música de autor, de jazz o hip-hop, para los que posiblemente haya otra convocatoria en otra ocasión.
  2. La banda debe tener al menos dos componentes.
  3. La banda no deberá tener sello discográfico.
  4. A la banda no podrá pertenecer ningún miembro del jurado, ni de la asociación Aguilar rock, ni de la organización del evento.
  5. No podrán presentarse al concurso los ganadores de ediciones anteriores.

PREMIOS Se otorgarán tres trofeos a los tres finalistas, como agradecimiento por su participación en el concurso junto con tres premios en metálico:

  • 150 euros a la tercera posición.
  • 250 euros a la segunda posición.
  • 350 euros a los ganadores.

Desde el 10 de abril están abiertas la fase de inscripción donde se ira informando de los requisitos necesarios para ello. Consulta de dudas a través del correo de la asociación

Salud y Rock and Roll.

Por Antonio Galán

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