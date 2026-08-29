Upoa exige una solución urgente al corte de la N-331

Desde la aguilarense Unidad Popular de Aguilar (UPOA) exigimos a todas las Administraciones implicadas que actúen de manera inmediata para garantizar un acceso rápido, seguro y efectivo de los vecinos y vecinas de Aguilar de la Frontera al Hospital de Montilla durante el corte de la N-331.

A partir del próximo lunes, 31 de agosto, la N-331 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos como consecuencia de las obras que ADIF va a ejecutar en el paso superior sobre la línea ferroviaria que según la información trasladada por las administraciones, durará hasta el 1 de marzo de 2027.

Desde UPOA consideramos que no estamos ante un simple problema de tráfico o de movilidad. Estamos ante un problema que afecta directamente a un servicio esencial: el acceso de los vecinos y vecinas de Aguilar a su hospital de referencia, el Hospital de Montilla.

Una respuesta inmediata

El itinerario alternativo establecido obliga a utilizar la A-45 a través del enlace 27, lo que supone un rodeo respecto al recorrido habitual. Puede que sobre el papel se hable de “10 o 15 minutos más”, pero cuando hablamos de una urgencia sanitaria, esos minutos pueden ser determinantes.

No podemos aceptar que las Administraciones contemplen esta situación exclusivamente desde el punto de vista de la circulación de vehículos.

Una persona que está sufriendo un infarto, un ictus, una hemorragia o cualquier otra emergencia sanitaria no puede permitirse que el acceso a su hospital se convierta en un problema de tráfico.

Y no estamos hablando de una posibilidad remota. El Hospital de Montilla es utilizado diariamente por vecinos de Aguilar que necesitan acudir a consultas, pruebas, tratamientos, urgencias e ingresos hospitalarios.

Por eso, desde UPOA preguntamos:

¿Qué alternativa específica se ha estudiado para garantizar el acceso urgente de los vecinos de Aguilar al Hospital de Montilla?

¿Se ha analizado el impacto sanitario que puede tener este corte durante seis meses?

¿Se ha coordinado alguna solución con el Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, ADIF y las autoridades responsables de carreteras y emergencias?

¿Seguirá garantizándose la parada del autobús de línea en el Hospital de Montilla para todos aquellos aguilarenses que no disponen de vehículo? ¿Alguien ha previsto esto? ¿Qué ocurre con todos aquellos aguilarenses que tienen que acudir diariamente al Hospital de Montilla en autobús?

Y, especialmente:

¿Qué está haciendo el Gobierno Municipal de Izquierda Unida de Aguilar de la Frontera para solucionar este problema?

Desde UPOA exigimos al Gobierno Municipal que se ponga a trabajar desde el minuto uno. No basta con informar a los vecinos de que la carretera está cortada y que existe un desvío.

Gobernar también significa anticiparse a los problemas, defender los intereses de Aguilar y buscar soluciones cuando las decisiones de otras Administraciones afectan directamente a nuestra población.

Por tanto, desde UPOA consideramos absolutamente insuficiente limitarse a señalar un itinerario alternativo.

DESDE UPOA EXIGIMOS

1. Al Gobierno Municipal de Aguilar de la Frontera que convoque de manera urgente una reunión de trabajo con todas las Administraciones competentes y con los responsables sanitarios para buscar una solución específica al acceso al Hospital de Montilla.

2. A la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud que garanticen que el corte de la N-331 no suponga un perjuicio para los tiempos de asistencia sanitaria de los vecinos de Aguilar, estableciendo, si fuera necesario, protocolos especiales para situaciones de urgencia y emergencias.

3. Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a ADIF y a las Administraciones responsables de la carretera que estudien y habiliten, dentro de la legalidad y con todas las garantías de seguridad, una alternativa que permita reducir al mínimo los tiempos de acceso al Hospital de Montilla.

4. A todas las Administraciones implicadas que coordinen sus recursos y competencias. No aceptamos que cada Administración mire exclusivamente su parcela mientras los ciudadanos soportan las consecuencias.

5. Al Ayuntamiento de Aguilar que informe públicamente a los vecinos de las gestiones realizadas, las alternativas estudiadas y las soluciones que se pretenden poner en marcha.

Porque aquí no hablamos únicamente de comodidad. No hablamos de llegar diez minutos antes o después a Montilla. Hablamos de que una persona pueda llegar a tiempo a un hospital cuando su vida depende de ello.

Y por eso desde UPOA queremos ser absolutamente claros:

NO VAMOS A NORMALIZAR QUE EL ACCESO AL HOSPITAL DE MONTILLA SE VEA GRAVEMENTE AFECTADO DURANTE SEIS MESES SIN QUE SE BUSQUE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA.

Desde UPOA reclamamos a todas las Administraciones que estén a la altura de las circunstancias y, especialmente, exigimos al Gobierno Municipal de Izquierda Unida de Aguilar de la Frontera que deje de limitarse a comunicar el problema compartiendo una noticia de un periódico (no han sido ni para hacer un comunicado propio) y empiece inmediatamente a trabajar para resolverlo.

Porque cuando está en juego el acceso a la asistencia sanitaria, cada minuto cuenta.

Y esta situación puede costar vidas.

Upoa