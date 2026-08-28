La N-331 permanecerá cortada al tráfico a partir del 31 de agosto por las obras de ADIF en el paso sobre el ferrocarril

La actuación, prevista hasta el 1 de marzo de 2027, obligará a acceder a Montilla desde la A-45 a través del enlace 27 de La Rambla-Montemayor-Montilla

El Ayuntamiento de Montilla informa de las modificaciones de tráfico que se producirán a partir del próximo lunes, 31 de agosto, con motivo de las obras que el Administradorde Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)va a ejecutar en la N-331, a la altura del punto kilométrico 49+460. La actuación obligará al corte total de esta carretera en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 49+200 y 49+800.

Según la información trasladada al Consistorio por la Unidad de Carreteras en Córdoba, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos consistirán en la sustitución de la vigas del paso superior existente sobre el ferrocarril con el objetivo de aumentar el gálibo libre vertical de la infraestructura ferroviaria. Esta intervención forma parte del desarrollo de la Autopista Ferroviaria de la línea Algeciras-Zaragoza promovida por ADIF.

La previsión comunicada por Carreteras del Estado establece que el corte se mantendrá desde el 31 de agosto de 2026 hasta el 1 de marzo de 2027. La zona afectada alcanza la conexión de la N-331 con la glorieta del enlace 36 de la A-45, correspondiente a Aguilar de la Frontera norte-Montilla, donde se instalarán barreras portátiles para impedir el paso de vehículos mientras se desarrollan los trabajos.

El acceso a la A-45 se realizará por el enlace 27

Como consecuencia de esta actuación, la conexión de Montilla con la A-45 deberá realizarse a través del enlace 27, La Rambla-Montemayor-Montilla, quedando imposibilitado durante las obras el acceso mediante el enlace 36. La administración estatal ha instalado señalización específica para informar a las personas usuarias de los itinerarios alternativos.

La información remitida al Ayuntamiento de Montilla confirma igualmente que quedará garantizado en todo momento el acceso de las personas propietarias de parcelas y fincas colindantes a lo largo de la N-331. Asimismo, antes de alcanzar la zona de obras, los vehículos que circulen en dirección sur podrán realizar un cambio de sentido a la altura del kilómetro 49+150, donde existe una raqueta habilitada para efectuar esta maniobra.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se recomienda a las personas conductoras tener en cuenta estas modificaciones a la hora de planificar sus desplazamientos, seguir la señalización instalada en la zona y utilizar los itinerarios alternativos establecidos durante todo el periodo de ejecución de las obras.