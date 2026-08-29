Empleo mejora la regulación para reconocer zonas y puntos de interés artesanal en Andalucía

El nuevo procedimiento es más ágil y simplificado, reforzando la promoción del sector y la colaboración público-privada

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha aprobado una nueva orden que regula el procedimiento de reconocimiento de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal de Andalucía, una medida alineada con el IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2023-2026 y orientada a simplificar la tramitación administrativa y reforzar la promoción del sector artesano andaluz.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Córdoba, Marina Montes, ha destacado que esta nueva regulación “supone un importante avance para seguir impulsando un sector estratégico desde el punto de vista económico, cultural y turístico, facilitando además que las asociaciones artesanas puedan acceder a estos reconocimientos de una forma más ágil y sencilla”. Asimismo, ha subrayado el peso específico de la provincia dentro del mapa artesanal andaluz, ya que “de las 12 Zonas de Interés Artesanal reconocidas actualmente en Andalucía, cinco se encuentran en la provincia de Córdoba, lo que representa casi la mitad del total y agrupa a 85 talleres artesanos”.

La representante territorial ha añadido que Córdoba cuenta además con seis Puntos de Interés Artesanal, “una muestra de la riqueza, tradición y capacidad creativa de nuestros profesionales, así como del arraigo que la artesanía mantiene en numerosos municipios de la provincia”.

La nueva normativa simplifica tanto el procedimiento de reconocimiento como la documentación que deben aportar las personas interesadas, favoreciendo una mayor colaboración público-privada y contribuyendo al objetivo de mejorar la tramitación administrativa mediante la supresión de procedimientos y la adecuación a los principios de mejora de la calidad regulatoria y eficiencia.

Entre las principales novedades, la orden unifica las imágenes identificativas de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal con la marca promocional ‘Artesanía hecha en Andalucía’, lo que permitirá mejorar la identificación y promoción de los productos artesanos andaluces tanto en su vertiente productiva como comercial.

Podrán promover el reconocimiento como Zona o Punto de Interés Artesanal de Andalucía las asociaciones, federaciones o confederaciones de personas artesanas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía cuyo ámbito territorial abarque el área que vaya a ser reconocida como zona o en el que se ubique el punto.

La obtención de este reconocimiento permitirá figurar en publicaciones y guías oficiales de artesanía, participar en proyectos de fomento y promoción del sector, la inscripción de oficio en el Registro de Artesanía de Andalucía y una mayor difusión a través del portal web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Las Zonas de Interés Artesanal identifican áreas geográficas donde existe una concentración de talleres o concurren características singulares de producción o comercialización de productos artesanos. Por su parte, los Puntos de Interés Artesanal distinguen locales o talleres que destacan por sus especiales características de producción o comercialización.

Actualmente, Andalucía cuenta con 12 Zonas de Interés Artesanal que engloban 177 talleres repartidos por toda la comunidad autónoma, así como 49 Puntos de Interés Artesanal distribuidos en las ocho provincias andaluzas.