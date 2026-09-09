CordobIA abre a profesionales y pymes de Córdoba la puerta a aplicar la inteligencia artificial en sus negocios

El programa impulsado por la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus ofrece formación práctica, automatización y mentorías individualizadas para trasladar la IA al día a día profesional Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 14 de septiembre y el programa no tiene coste para los participantes seleccionados

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología reservada a las grandes compañías para convertirse en una herramienta capaz de transformar también el funcionamiento cotidiano de pequeñas empresas, autónomos y profesionales. Con este objetivo se desarrolla CordobIA, un programa que busca acelerar la incorporación real de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas herramientas digitales al tejido económico cordobés.

La iniciativa está impulsada por la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Su ejecución corre a cargo de Startups.st, compañía especializada en innovación, emprendimiento y transformación tecnológica.

CordobIA está dirigido a 81 participantes de la provincia, distribuidos entre 60 trabajadores de pymes y 21 personas desempleadas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 215.000 euros, de los que 182.750 proceden de la Unión Europea a través del FSE+ y 32.250 euros corresponden a Iprodeco.

De conocer la IA a aplicarla en el negocio

Uno de los elementos diferenciales de CordobIA es su carácter eminentemente práctico. El objetivo no es únicamente conocer las posibilidades de la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla para resolver necesidades reales de empresas y profesionales.

El itinerario combina 40 horas de formación presencial práctica, mediante metodología Learning by Doing, 20 horas de webinars online en directo y entre 5 y 15 horas de mentoring individualizado. Este acompañamiento permitirá que cada participante trabaje sobre sus propias necesidades y desarrolle un plan de implementación adaptado a su empresa o actividad profesional.

Automatización de tareas, productividad, marketing, ventas, recursos humanos, gestión administrativa o análisis de datos son algunas de las áreas que se abordarán. Los participantes trabajarán además con herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude.AI, Make, n8n, Power Automate o Airtable, entre otras.

El programa dispondrá de formatos intensivos y flexibles, con horarios de mañana y tarde, para facilitar la participación de profesionales en activo.

Startups.st refuerza su apuesta por la aplicación práctica de la IA

La ejecución de CordobIA corre a cargo de Startups.st, que cuenta con once años de trayectoria vinculada a la innovación, el emprendimiento y la transformación tecnológica y ha desarrollado decenas de programas en diferentes puntos del territorio nacional.

La compañía apuesta por un modelo en el que la capacitación tecnológica esté directamente vinculada a la experimentación y a resultados concretos, especialmente en pequeñas empresas que necesitan incorporar la inteligencia artificial para ganar productividad y competitividad.

CordobIA contempla además la creación de una Comunidad de Learners de Córdoba, destinada a favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y futuras colaboraciones entre los participantes.

Quienes completen el itinerario y alcancen un mínimo del 80% de asistencia podrán obtener la correspondiente acreditación oficial.

Inscripciones abiertas hasta el 14 de septiembre

Las personas interesadas pueden solicitar su participación hasta el próximo 14 de septiembre. Las plazas son limitadas y, al tratarse de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la participación tiene coste cero para las personas seleccionadas.

El proceso contempla la presentación y revisión de la documentación, la valoración de la idoneidad del perfil y la posterior confirmación de la plaza.

Información e inscripciones:

https://cordobiaemprende.netlify.app/