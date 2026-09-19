La VI Feria de Artesanía convierte a Montilla en escaparate del trabajo hecho a mano

Anoche arrancó la VI Feria de Artesanía «Montilla Hecho a Mano», reúne hasta mañana en Montilla a 18 expositores con propuestas que combinan tradición, creatividad y diseño

Montilla se convierte estos días en un escaparate del talento artesano. La Feria de la Artesanía abrió ayer sus puertas y permanecerá activa hasta mañana, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer y adquirir productos elaborados de manera artesanal.

La feria ofrece durante estos días un recorrido por diferentes disciplinas y especialidades artesanales. Los visitantes pueden acercarse a los puestos, conocer directamente a sus creadores y descubrir el proceso y la dedicación que hay detrás de cada pieza, lo que supone toda una experiencia al visitante ya que frente a la fabricación en serie, la artesanía reivindica precisamente aquello que hace diferente a cada producto: el trabajo manual, la atención por los detalles y la posibilidad de encontrar piezas únicas o elaboradas en pequeñas cantidades.

La presencia de 18 expositores convierte esta cita en un punto de encuentro para distintas propuestas vinculadas a la creación artesanal. Cada puesto ofrece una perspectiva diferente de un sector que continúa evolucionando sin perder su conexión con los métodos tradicionales.

La feria sirve además como escaparate para artesanos y pequeños emprendedores, que encuentran en este tipo de eventos una oportunidad para presentar sus productos, establecer contacto directo con el público y dar visibilidad a su trabajo.

La artesanía actual combina técnicas transmitidas durante generaciones con nuevos diseños y formas de creación. Esa mezcla permite que los oficios tradicionales sigan encontrando su lugar en una sociedad marcada por la producción industrial.

Más allá de la compra de productos, la feria permite poner rostro a quienes están detrás de ellos y conocer el tiempo, la experiencia y la dedicación necesarios para transformar una materia prima en una pieza artesanal.