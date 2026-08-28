Gavira apuesta en Montilla por llevar la modernización de la Justicia a todos los partidos judiciales

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha inaugurado este viernes la rehabilitación de los juzgados de Montilla (Córdoba), una actuación en la que la Junta ha invertido 967.402 euros para modernizar la sede y mejorar las condiciones de trabajo y atención a los ciudadanos.

Gavira ha destacado que la mejora de las infraestructuras judiciales debe llegar a todo el territorio andaluz, desde las grandes ciudades hasta las comarcas y partidos judiciales, para garantizar unas instalaciones dignas y adecuadas con independencia del lugar en el que se preste el servicio. “No va a haber sedes judiciales de primera o de segunda división, porque cualquiera que entra por la puerta de una sede judicial lo que quiere es tener las mejores instalaciones posibles”, ha subrayado.

Las obras han permitido renovar las instalaciones eléctricas y la climatización, sustituir carpinterías, reparar humedades, incorporar iluminación LED y placas solares y eliminar barreras arquitectónicas.

Desde el punto de vista técnico, estas actuaciones han permitido reducir el gasto energético de la sede judicial en un 30%. Las dos salas de vistas cuentan con bucles magnéticos para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. Esta actuación se enmarca, además, en la línea marcada por el pacto de gobierno entre PP y VOX en Andalucía, que contempla entre sus prioridades la mejora y modernización de las infraestructuras judiciales de la comunidad.

El vicepresidente segundo ha señalado que la modernización de las sedes debe servir tanto para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales como la atención que reciben los ciudadanos, con el objetivo de avanzar hacia “una Justicia rápida, ágil y de calidad”.

Presencia en los partidos judiciales

Gavira ha avanzado que recorrerá las sedes judiciales de Andalucía para conocer directamente sus instalaciones, escuchar a los profesionales y detectar sus necesidades. “Vamos a recorrer las grandes ciudades andaluzas y las grandes sedes judiciales, pero también las de las comarcas y cada partido judicial. Ese es nuestro compromiso”, ha asegurado.

En este sentido, ha defendido una Consejería presente sobre el terreno para afrontar los problemas de la Administración de Justicia “escuchando, conociendo, visitando y haciendo que la gente nos los cuente en persona”.

En la visita han participado también el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el teniente de alcalde de Montilla, Valeriano Rosales; la secretaria general de Justicia, María José Cañizares; el director general de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos, Benito Damián Gálvez; el delegado territorial, Alejandro Hernández; el secretario coordinador provincial, José Antonio Guerra; la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla, Sandra Ruiz; y el letrado de la Administración de Justicia de guardia, Román Tirado, junto al diputado nacional José Ramírez y el diputado provincial Rafael Sacó.