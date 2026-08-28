Asoprotecor consolida en 2026 su compromiso con las emergencias, la formación y el voluntariado de Protección Civil

La Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Córdoba, Asoprotecor, mantiene una intensa actividad durante 2026, combinando formación especializada, prevención, colaboración institucional y apoyo a dispositivos de seguridad y emergencias.

La actividad desarrollada por ASOPROTECOR Emergencias durante 2026 refleja el papel cada vez más relevante que desempeña el voluntariado especializado en la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. A lo largo del año, la asociación ha participado en actividades formativas, encuentros institucionales, jornadas de sensibilización, dispositivos preventivos y actuaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

Uno de los principales ejes de trabajo de la asociación ha sido precisamente la formación, considerada una herramienta fundamental para mejorar la preparación de los voluntarios y ofrecer una respuesta más eficaz ante situaciones de emergencia.

En este ámbito, ASOPROTECOR ha participado en diferentes iniciativas a lo largo del año. Entre ellas destaca el curso de intervención en simulacro de búsqueda de personas desaparecidas, organizado por la ONG Guardia Civiles Solidarios – AGS y celebrado en Santa Fe el 25 de marzo. La formación se complementó posteriormente con otras actividades relacionadas con la investigación, los derechos y la respuesta institucional ante las desapariciones, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

La asociación también participó en jornadas universitarias sobre emergencias y catástrofes, celebradas en la Universidad CEU Fernando III de Bormujos, reforzando así la conexión entre el voluntariado, la formación académica y los profesionales vinculados a la gestión de emergencias.

Otro de los hitos formativos del año tuvo lugar el 15 de junio, con la participación de ASOPROTECOR en una actividad de formación en la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza. A ello se sumó la formación en primeros auxilios impartida el 17 de junio a la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, una muestra de la vocación de servicio y divulgación que caracteriza a la entidad.

Compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas

La atención a las desapariciones de personas se ha convertido en uno de los ámbitos destacados de actividad de ASOPROTECOR durante este ejercicio.

La asociación participó el 7 de marzo en el Acto del Día de las Personas Desaparecidas en Córdoba y, el 16 de junio, tomó parte en la iniciativa Acción Local Inmediata ante las Desapariciones de Personas, organizada por AFADecor.

Además, durante 2026 ASOPROTECOR intervino en la gestión de una desaparición de persona en Valencia, poniendo sus conocimientos y capacidades al servicio de una problemática que requiere coordinación, rapidez y preparación especializada.

Esta línea de trabajo se ha visto reforzada mediante la participación en cursos y jornadas específicas, consolidando una preparación que permite al voluntariado conocer procedimientos de actuación, técnicas de búsqueda y la necesaria coordinación con los cuerpos y organismos responsables.

Prevención y presencia en grandes eventos

La prevención constituye otro de los pilares de la actividad de la asociación. Durante el verano, ASOPROTECOR participó en distintos dispositivos preventivos destinados a garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

El 4 de julio prestó servicio preventivo durante la VIII Travesía Senderista – 5.ª Ruta Avilista, mientras que el 14 de agosto participó en la XXV Vuelta Ciclista de Carcabuey, proporcionando apoyo preventivo dentro del dispositivo establecido.

Este tipo de intervenciones ponen de manifiesto la importancia del voluntariado de Protección Civil en actividades deportivas y multitudinarias, donde la prevención permite anticiparse a posibles incidencias y facilitar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Una asociación integrada en el tejido social

La actividad de ASOPROTECOR durante 2026 no se ha limitado al ámbito estrictamente operativo. La entidad también ha mantenido una importante presencia en iniciativas sociales, institucionales y de participación ciudadana.

El año comenzó con la participación, el 13 de enero, en el acto institucional con motivo del 202.º aniversario de la Policía Nacional, mientras que el 20 de enero colaboró con la iniciativa Solidaridad en Acción – ADACAM, participando en la recogida y gestión de donaciones.

La relación con las instituciones también ha formado parte de la agenda de la asociación. El 12 de febrero tuvo lugar una reunión con la diputada Auxiliadora Moreno, responsable de Participación Ciudadana, mientras que el 18 de junio ASOPROTECOR participó junto a la Policía Nacional en el acto del Día de las Víctimas del Terrorismo.

La asociación ha mantenido igualmente una estrecha vinculación con el movimiento asociativo y el voluntariado. El 14 de marzo participó en la charla “Voluntariado ante la Emergencia”, organizada por la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, y el 18 de abril estuvo presente en el II Encuentro de Entidades de Córdoba.

El 20 de abril participó asimismo en un foro de reflexión colectiva sobre emergencias, contribuyendo al análisis y debate sobre los retos que plantea la gestión de situaciones de emergencia y el papel que debe desempeñar el voluntariado.

Formación también en el ámbito social y sanitario

La preparación de los voluntarios no se limita a las emergencias tradicionales. ASOPROTECOR ha participado durante el año en iniciativas relacionadas con la atención a las personas y la sensibilización social.

El 13 de febrero colaboró en unas jornadas sobre cuidados paliativos, ampliando así el ámbito de conocimiento y colaboración de la asociación hacia cuestiones relacionadas con la atención y acompañamiento de las personas.

Esta diversidad de actividades refleja una concepción del voluntariado que va más allá de la intervención ante una emergencia: formación, prevención, solidaridad, sensibilización y cooperación forman parte de una misma filosofía de servicio.

Nuevos recursos para mejorar la capacidad de respuesta

A esta intensa actividad se suma una importante mejora de los recursos materiales disponibles. Durante 2026, Genergy Power realizó una donación de material destinado a simulacros y formación, incluyendo motobombas, grupos electrógenos, mangueras y una torre de luz.

Estos equipos permiten incrementar la capacidad de ASOPROTECOR para desarrollar ejercicios prácticos y simulacros en condiciones más próximas a las situaciones reales, además de mejorar la preparación de los voluntarios ante diferentes escenarios de emergencia.

Un año marcado por la cooperación

El balance de actividad de ASOPROTECOR durante 2026 deja una conclusión clara: la cooperación es uno de los elementos fundamentales de su modelo de trabajo.

Policía Nacional, Guardia Civil, Plataforma del Voluntariado de Córdoba, asociaciones sociales, entidades especializadas, instituciones públicas, organizaciones de personas desaparecidas y otras entidades han formado parte de las diferentes actividades desarrolladas durante el año.

Esta capacidad de colaboración permite al voluntariado aportar sus conocimientos y recursos allí donde son necesarios, al tiempo que facilita una respuesta más coordinada ante situaciones que requieren la intervención de diferentes organismos.

Formación, prevención, solidaridad y respuesta ante las emergencias resumen un 2026 especialmente activo para ASOPROTECOR. Una actividad que pone en valor el compromiso de sus voluntarios y evidencia la importancia de contar con personas preparadas y dispuestas a colaborar cuando una emergencia, una desaparición o una situación de riesgo requiere de todos los recursos disponibles.

Más allá de las cifras y de los servicios realizados, la actividad de ASOPROTECOR durante este año representa, sobre todo, el compromiso de un colectivo de voluntarios con la seguridad, la prevención y el servicio a la sociedad.

Por todo lo expuesto cobra especial significado la celebración del 10º aniversario, una década de compromiso con la protección y seguridad de la ciudadanía, desarrollada en estrecha colaboración con las distintas administraciones públicas y organismos de emergencia.