Andalucía vigila prácticas publicitarias, contratos y diplomas de academias y otros centros privados

Consumo inspecciona 70 centros de formación presencial y online y comprueba que no se hace un uso indebido del logo de la Junta

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la Dirección General de Consumo, ha puesto en marcha una nueva campaña autonómica de inspección dirigida a academias y centros privados que imparten enseñanzas no oficiales, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.

La actuación, que se inició en abril y se prolonga hasta noviembre de 2026, se ejecuta por todos los Servicios Provinciales de Consumo y afecta tanto a centros presenciales como academias que ofrecen formación a distancia y contratación online. En concreto, se inspeccionan 61 academias presenciales y 9 centros de formación online, sumando un total de 70 controles en toda Andalucía.

La campaña se realiza en centros privados que imparten enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos oficiales, como academias de idiomas, centros de refuerzo educativo, formación especializada y otros servicios formativos de carácter no reglado.

Entre los principales aspectos objeto de control destacan las prácticas publicitarias, la información previa a la contratación, la documentación contractual, la financiación de los cursos y la correcta expedición de diplomas y certificados de asistencia.

Especial atención se presta a que la publicidad de estos centros sea veraz, completa y objetiva, con indicación expresa del carácter no oficial de las enseñanzas impartidas, evitando cualquier mensaje que pueda inducir a error a las personas usuarias. Asimismo, se vigila el uso indebido de marcas institucionales de la Junta de Andalucía en la promoción de estos servicios.

En el caso de los cursos de idiomas, se controla de forma específica la publicidad relacionada con la acreditación de niveles de competencia lingüística o la supuesta obtención de títulos oficiales, con el fin de evitar prácticas comerciales engañosas.

La inspección también comprueba que los centros facilitan correctamente la información obligatoria en tablones informativos y documentos específicos de cada enseñanza, así como que los contratos de enseñanza y, en su caso, de financiación del coste de los cursos, respetan plenamente los derechos de las personas consumidoras.

Además, se supervisa la existencia de los registros del alumnado y de los diplomas o certificados acreditativos de asistencia, así como el cumplimiento de la normativa de créditos al consumo cuando exista financiación vinculada a la contratación de los cursos.

La campaña presta especial vigilancia a aquellos centros en los que se haya detectado una mayor incidencia de quejas, reclamaciones o denuncias registradas por la Administración de Consumo andaluza.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.