Los usuarios de la Tarjeta Andalucía Junta 65 ahorran casi 70.000 euros en la compra de productos ópticos

El programa de bonificación para la adquisición de productos ópticos dirigido a las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65 continúa consolidándose como una de las prestaciones más utilizadas por las personas mayores de Andalucía. Durante el primer semestre del año, un total de 2.222 personas se han beneficiado de este programa, realizando 2.284 compras en establecimientos adheridos. Estas operaciones han supuesto un ahorro de 69.657 euros para las personas mayores andaluzas, gracias a los descuentos aplicados en la adquisición de productos ópticos.

La Tarjeta Andalucía Junta 65 permite acceder a descuentos del 30% para las personas titulares de la modalidad Verde y de hasta el 55% para quienes disponen de la modalidad Oro, en función de los productos incluidos en el catálogo vigente y de los límites económicos establecidos para cada uno de ellos.

El programa cuenta actualmente con más de 400 establecimientos adheridos distribuidos por toda Andalucía, lo que facilita que las personas mayores puedan acceder a estos descuentos con independencia de su lugar de residencia. Además, el catálogo de productos ópticos ha sido recientemente actualizado, incorporando nuevos artículos bonificables y adaptando sus importes a la evolución del mercado para ofrecer una respuesta más ajustada a las necesidades actuales.

El programa cuenta en 2026 con un presupuesto de 187.875 euros, destinado a mantener las bonificaciones en la adquisición de productos ópticos para las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65. Esta inversión permitirá seguir facilitando el acceso de las personas mayores a estos productos en condiciones más favorables.

En Andalucía, más de 1,1 millones de personas mayores de 65 años disponen de la Tarjeta Andalucía Junta 65, una tarjeta gratuita que facilita el acceso a distintos programas y servicios, así como a descuentos en productos y actividades que contribuyen a mejorar su calidad de vida y fomentar un envejecimiento activo.