Todo listo para la festividad de San Sebastián

Parroquia de San Sebastián arranca un año mas, las celebraciones en honor a San Sebastián, Mártir, que incluyen un triduo previo a la festividad y ,como no, las populares candelás de la Misericordia.

Del sábado 17 al lunes 19 se celebrará el triduo en honor a San Sebastián, Mártir, de la siguiente forma

• A las 19:30 ante el SANTÍSIMO, se tendrá:

Santo ROSARIO.

Ejercicio del TRIDUO.

• A las 20:00, EUCARISTÍA. Presiden los Rvdos. Sres. en los días:

17, D. ANTONIO PALMA LEÓN (Capellán del Hospital y Sta. Clara). Tras la Eucaristía, animada por Coro de la Parroquia de la la Asunción se realizará la Bendición de la Candela en el Llanete de la Cruz.

Domingo 18, D. RAFAEL CASTRO FLORES (Párroco de N.S. de la Asunción).

Lunes 19, D. JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Basílica S. Juan de Ávila).

MARTES 20: Fiesta de San Sebastián

A las 19:00 se realizará una Eucaristía concelebrada, presidida por D. Antonio Ramírez, Párroco de San Sebastián. Cantos por el Grupo de la Hermana Inmaculada Contreras. Veneración del DEDO DE SAN SEBASTIÁN.

Una vez finalizada la Eucaristía, se procederá a realizar la Procesión de San Sebastián (media hora), siendo el cortejo acompañado por la Banda de la Centuria Romana Infantil.

Al finalizar se dará PAN CON ACEITE en la Casa de la Hermandad de la Misericordia.