Entrega de premios de la II edición del Concurso Provincial Belenista

La Diputación de Córdoba ha hecho entrega de los premios de la II edición del Concurso Provincial Belenista este pasado miércoles, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana y la Asociación Belenista

Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, el Concurso Provincial persigue fomentar un espacio cultural muy arraigado en nuestras tradiciones, además de potenciar el turismo como sector de desarrollo económico y social, puesto que se incorpora una ruta oficial de Belenes de Córdoba, a la que se sumará el Belén Monumental de la Diputación y que cuenta con una gran acogida entre los cordobeses y las cordobesas”.

José Mª Del Arco, miembro de la Junta Directiva de la Asociación señaló que “De entre las participantes se seleccionaron las participantes en una ruta por la provincia, uno de los objetivos esenciales para esta Asociación, el de hacer partícipe a la provincia de una tradición que forma parte de nuestra idiosincrasia”

Los dioramas son una representación tridimensional de una escena, paisaje o evento histórico en miniatura, que crea una ilusión de profundidad y realismo, comúnmente usada en museos para exhibiciones educativas o como afición en modelismo, combinando un fondo, una escena central y figuras para mostrar un momento o lugar específico.

La Asociación Cultural Belenista de Córdoba, nace del interés por el Belenismo de un grupo de amantes de este arte, aunque en Córdoba, ya existió una Asociación Belenista, esta desapareció en el año 1980 y aunque se llevaban instalando los Belenes, en domicilios particulares, peñas, iglesias. Hermandades colegios, conventos etc… desde siempre amparados en el Concurso de Belenes que celebraba la Fundación Cajasur, se echaba de menos en nuestra ciudad una asociación que nos aglutinara. Reunidos unos pocos amantes del Belén se inicia y da forma.

El objetivo de esta asociación es la difusión del arte y la tradición del belenismo en la capital y en la provincia de Córdoba, para crear un punto de encuentro alrededor del cual desarrollar nuestras actividades, compartir nuestra afición y aprender unos de otros para mantener esta tradición entre todas las personas aficionadas.