Arrancan las obras de mejora integral y accesibilidad en la calle San José

La actuación, con una inversión de 198.042,83 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, transformará este tramo en una plataforma única peatonal, mejorando las infraestructuras subterráneas y la calidad del espacio público.

El Ayuntamiento de Montilla ha visitado esta mañana el inicio de las obras de reurbanización de la calle San José, en el tramo comprendido entre el número 20 y la calle Altillos, una intervención demandada por el vecindario que permitirá mejorar de forma integral tanto las infraestructuras subterráneas como la accesibilidad y el uso peatonal de este viario.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta actuación responde a la necesidad de “dar solución a los importantes problemas que venía presentando la infraestructura, especialmente en la red de saneamiento, que estaban generando hundimientos, dificultades en el tránsito rodado e incluso afecciones en el interior de algunas viviendas”. En este sentido, el primer edil ha subrayado que “seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Montilla para mejorar nuestros espacios públicos, entendiendo que deben estar siempre al servicio de la ciudadanía”.

La obra contempla la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento, sustituyendo el antiguo colector por uno nuevo de PVC de 400 milímetros de diámetro y reemplazando las conducciones de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil, además de dejar previstas canalizaciones para futuras instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. La superficie total de actuación alcanza los 747 metros cuadrados, a lo largo de 148,5 metros lineales.

Por su parte, la delegada de Infraestructuras, Raquel Casado, ha detallado que las obras, iniciadas hace escasos días, “permitirán una renovación integral del pavimento y la creación de una plataforma única de carácter peatonal, eliminando barreras arquitectónicas y adaptando las rasantes a los accesos a las viviendas, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente”. El nuevo pavimento combinará hormigón armado con adoquines de granito en rigolas y encuentros, incorporando además tratamientos antideslizantes y fono-reductores para minimizar el ruido.

Casado ha destacado igualmente que “la actuación se está ejecutando por administración, con personal contratado específicamente por el Ayuntamiento”, complementado con la licitación de materiales y maquinaria, “con el objetivo de realizar una gestión más eficiente y eficaz de unos recursos municipales que son limitados”.

El presupuesto total de la obra asciende a 198.042,83 euros y cuenta con un plazo de ejecución estimado de cinco meses. A esta inversión se suma la participación y colaboración de Aguas de Montilla, que aporta más de 48.000 euros destinados a la mejora de las infraestructuras hidráulicas, una cooperación que ha sido valorada de forma muy positiva por el Consistorio.

Finalmente, tanto el alcalde como la delegada han pedido disculpas al vecindario por las molestias que puedan derivarse del desarrollo de los trabajos, confiando en que “el resultado final será muy satisfactorio, mejorando la accesibilidad, el tránsito y, sobre todo, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la calle San José”, enmarcando esta actuación dentro del plan municipal de mejora progresiva y equilibrada de las vías públicas de Montilla.