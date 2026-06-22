Talleres para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía

Las primeras acciones formativas comenzarán el próximo 24 de junio con un taller sobre acreditación de competencias profesionales y continuarán durante los próximos meses con orientación laboral y salud mental aplicada a la búsqueda de empleo

El Ayuntamiento de Montilla y Comisiones Obreras de Córdoba han presentado el programa Destino Empleo, una iniciativa de orientación y formación dirigida a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía mediante una serie de talleres gratuitos que se desarrollarán en el municipio gracias a la colaboración entre ambas entidades y al respaldo de la Diputación de Córdoba.

La programación arrancará el próximo 24 de junio con una sesión informativa sobre el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, que tendrá continuidad el 1 de julio con un taller práctico destinado a orientar a las personas participantes en la obtención de esta certificación oficial. Tras el verano, el programa incorporará nuevas acciones centradas en orientación laboral y salud mental aplicada a los procesos de búsqueda de empleo.

El concejal de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para acercar recursos formativos a la ciudadanía. «Creemos que las herramientas formativas son un pilar fundamental para mejorar la empleabilidad y facilitar que las personas que buscan trabajo puedan acceder a un empleo de mayor calidad», ha señalado.

Asimismo, el edil ha subrayado que el programa presta una atención especial a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. «Estas acciones permiten ofrecer oportunidades a mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, reforzando sus capacidades y acompañándolas en su proceso de acceso al mercado laboral», ha afirmado.

Durante la presentación, la secretaria de Empleo y Formación para el Empleo de Comisiones Obreras de Córdoba, Ana Belén Acaíña, explicó que el proyecto Destino Empleo se desarrolla dentro del marco de la concertación social con la Diputación de Córdoba y contempla diferentes líneas de actuación dirigidas tanto a jóvenes como a otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.

En el caso de Montilla, el programa se centrará especialmente en la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas, prestando una atención específica a las mujeres y a las personas mayores de 45 años, colectivos que presentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral según los datos analizados por la organización sindical.

Los talleres abordarán cuestiones como la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, la elaboración de currículum, la preparación de entrevistas de trabajo, la orientación laboral personalizada y estrategias para afrontar emocionalmente los procesos de búsqueda de empleo.

Valeriano Rosales ha agradecido a Comisiones Obreras su apuesta por desarrollar esta iniciativa en Montilla y ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una estrategia continuada de apoyo a la formación y al emprendimiento.

«En las próximas semanas comenzará también nuestro programa de formación y empleo en sistemas informáticos, dirigido a quince alumnos y alumnas, y continúan abiertas las convocatorias para acceder tanto a las naves municipales del polígono de Jarata como a los espacios de coworking de Solera Lab, recursos que ponemos a disposición de quienes desean emprender o consolidar un proyecto empresarial», ha indicado.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Montilla continúa reforzando las políticas municipales orientadas al empleo, la cualificación profesional y el impulso de nuevas oportunidades laborales para la ciudadanía.