Nuevas ofertas de empleo disponibles en Montilla y comarca

Nueva remesa de ofertas de empleo disponibles en Montilla y comarca en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Enfermero/a para centro geriátrico en Montilla (Córdoba)

Centro de atención a personas dependientes en Montilla busca enfermero/a con contrato indefinido y jornada completa en horario de 07:45 a 15:15. El puesto implica atención sanitaria a residentes, administración de medicación, toma de constantes, colaboración con el equipo médico y apoyo en cuidados diarios. Se requiere Diplomatura o Grado en Enfermería. Salario de 1.527 euros brutos mensuales, según convenio, negociable.

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

Administrativo/a para centro educativo en Montilla (Córdoba)

Proyecto educativo en Montilla busca personal de administración con contrato de 40 horas semanales. El puesto requiere Grado en Administración y Dirección de Empresas o Economía, valorándose conocimientos en contabilidad y ofimática.

Se busca una persona organizada, discreta y con capacidad de trabajo en equipo. Funciones administrativas dentro de un entorno educativo salesiano. Proceso de selección con entrevistas y decisión final del centro.

Oferta publicada por Salesianos



Monitor/a deportivo/a para clases de aeróbic en Montilla

Grupo BCM busca monitor/a deportivo/a para impartir clases de aeróbic en el Pabellón de Deportes de Montilla durante el periodo de vacaciones. El contrato es temporal del 01/07 al 30/08, con jornada parcial de 4 horas semanales.

Las funciones incluyen dinamización de actividades dirigidas, adaptación de ejercicios y supervisión de grupos. Se requiere formación en TAFAD, CAFYD o similar y experiencia en clases colectivas.

Oferta publicada en InfoJobs

Electricista industrial en Villa del Río (Córdoba)

Empresa busca electricista industrial para incorporación inmediata en sus instalaciones de Villa del Río. El puesto, de carácter temporal y presencial, está orientado al montaje de maquinaria y mantenimiento eléctrico.

Se requiere al menos un año de experiencia en entornos industriales, especialmente en mantenimiento preventivo y reparación de equipos. Salario a convenir según perfil y experiencia del candidato.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com



Responsable de logística en Montilla (sector industrial HVAC)

SEGULA Technologies busca responsable de logística con al menos 5 años de experiencia en transporte, 3PL y entornos industriales. El puesto implica coordinar operadores logísticos, gestionar transporte y almacenes, analizar KPIs y optimizar procesos de supply chain.

Se requiere formación en Ingeniería o Logística, manejo de ERP y conocimientos de Incoterms. Ofrece contrato a jornada completa presencial en Montilla y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales.

Oferta publicada por la ETT Crit