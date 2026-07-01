Inserta Empleo inaugura en Córdoba los Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía

La jornada ha reunido a instituciones, entidades empresariales y emprendedores para impulsar el empleo por cuenta propia de las personas con discapacidad y fomentar un ecosistema emprendedor más inclusivo

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha celebrado hoy en Córdoba el primero de los ‘Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía’, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que recorrerá las ocho provincias andaluzas con el objetivo de promover el emprendimiento como una alternativa real de acceso al empleo para las personas con discapacidad.

A la cita, celebrada en el Hotel Córdoba Center, han asistido el director de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López Aguado; la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera Galindo; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent Cruz; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé Gil. Además, el evento ha contado con la asistencia del director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas, así como con representantes de entidades empresariales, organizaciones vinculadas al emprendimiento y personas con discapacidad interesadas en desarrollar una idea de negocio o consolidar sus proyectos empresariales.

El director de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López Aguado, ha asegurado en su intervención que cualquier persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, puede optar por el emprendimiento como forma de ganarse la vida. En este sentido ha recordado que Inserta Empleo-Fundación ONCE cuentan con un programa de apoyo y acompañamiento durante todo el proceso.

El encuentro, que ha servido como espacio de reflexión, formación y creación de alianzas para avanzar hacia un ecosistema emprendedor más accesible, diverso e inclusivo.

Esta acción se desarrolla dentro del ámbito global de ‘Por Talento Emprende’ de Fundación ONCE con el que se apoya el espíritu emprendedor de las personas con discapacidad. Actualmente se complementa con una línea de financiación informada en la web portalentoemprende.fundaciononce.es que puede consultarse a los dinamizadores de Inserta Empleo.

Un impulso a la creación de proyectos empresariales sostenibles

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones clave para el desarrollo de proyectos empresariales sostenibles, como la innovación, la creatividad aplicada a los negocios, las estrategias de comunicación y marketing digital, el acceso a la financiación o la generación de redes de apoyo que permitan a las personas emprendedoras convertir sus ideas en iniciativas viables y competitivas.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el análisis de los retos que todavía encuentran las personas con discapacidad a la hora de emprender. Representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales y entidades especializadas han coincidido en la importancia de eliminar barreras físicas, sociales y culturales, así como de fortalecer la colaboración entre instituciones para favorecer la inclusión laboral y el desarrollo económico de este colectivo.

La jornada también ha permitido visibilizar experiencias reales de emprendimiento lideradas por personas con discapacidad. Sus testimonios han puesto de relieve el talento, la capacidad de innovación y la resiliencia de quienes han logrado convertir una idea en un proyecto empresarial consolidado, contribuyendo además a inspirar a otras personas que contemplan el autoempleo como una oportunidad de futuro. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent Cruz ha puntualizado que “hoy hablamos de personas con talento, ideas, capacidades y ganas de construir su propio futuro. Hablar de emprendimiento inclusivo es hablar de autonomía, de confianza, de posibilidad, de que una idea se convierta en un proyecto de vida”.

Los Encuentros para el Impulso del Emprendimiento Sostenible en Andalucía nacen con la vocación de fortalecer la cultura emprendedora entre las personas con discapacidad y crear espacios de colaboración entre administraciones, empresas, entidades sociales y agentes económicos. Además, buscan favorecer la creación de redes de apoyo que faciliten nuevas oportunidades de desarrollo profesional y contribuyan a una sociedad más igualitaria e inclusiva. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Ángel Copé Gil, ha hecho hincapié en la importancia de que todas las instituciones, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y Universidad, trabajen juntas para apoyar el emprendimiento inclusivo.

En opinión de la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irena Aguilera Galindo, estamos en una realidad en la que lo que se persigue es dar herramientas para que las personas sean quienes tomen sus propias decisiones y que estas, les permitan calidad de vida.

Ha clausurado el acto la delegada de Servicios Sociales y Mayores del ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador Contador.

Tras su paso por Córdoba, la iniciativa continuará su recorrido por el resto de provincias andaluzas con el objetivo de extender este impulso al emprendimiento inclusivo a todo el territorio.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad, que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en la ejecución y gestión del Programa Estatal de Empleo Juvenil (CCI 2021ES05SFPR001) y del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003) del Fondo Social Europeo, que está desarrollandoFundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.