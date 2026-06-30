Montilla: conservar nuestras raíces sin dejar de mirar al futuro

Montilla es un pueblo con una identidad única. Sus calles, sus patios, su historia, su gastronomía y, por supuesto, sus fiestas forman parte de un patrimonio que ha pasado de generación en generación. Son tradiciones que merecen ser protegidas porque representan nuestra forma de entender la vida y constituyen uno de los mayores encantos de nuestra tierra.

Sin embargo, preservar las costumbres no significa quedarse inmóvil. La sociedad cambia, las formas de ocio evolucionan y las nuevas generaciones tienen intereses distintos a los de hace treinta o cuarenta años. Si queremos que nuestras fiestas sigan vivas dentro de varias décadas, es necesario adaptarlas sin perder su esencia.

Muchas celebraciones mantienen prácticamente el mismo formato año tras año. Esto puede resultar familiar para quienes llevan toda la vida disfrutándolas, pero también puede hacer que una parte importante de la juventud no se sienta identificada con la programación. Cuando esto ocurre, el resultado suele ser que el principal punto de encuentro para muchos jóvenes termine siendo el botellón, no porque sea su primera opción, sino porque encuentran pocas alternativas pensadas para ellos.

El debate no debería ser tradición o modernidad, sino cómo combinar ambas. Se pueden seguir organizando actos históricos, religiosos y culturales mientras se incorporan conciertos de distintos estilos, espectáculos innovadores, actividades deportivas, propuestas tecnológicas, mercados creativos, espacios para emprendedores locales o zonas de ocio donde los jóvenes puedan reunirse de forma segura y participativa.

Además, implicar a la juventud en la organización de las fiestas podría aportar ideas frescas y conseguir que se sintieran parte activa de ellas. Cuando las nuevas generaciones participan en la construcción de una tradición, es mucho más probable que quieran mantenerla y transmitirla en el futuro.

Montilla tiene todos los ingredientes para seguir siendo un referente cultural y festivo. Su historia no necesita ser reemplazada, sino complementada con iniciativas que conecten con la realidad actual. La innovación no borra las raíces; al contrario, puede fortalecerlas haciendo que más personas las valoren y las disfruten.

Porque el verdadero encanto de un pueblo no está solo en conservar lo que fue, sino en ser capaz de evolucionar sin perder aquello que lo hace único. Si conseguimos ese equilibrio, las fiestas de Montilla seguirán siendo motivo de orgullo para quienes las han vivido siempre y también para quienes están llamados a disfrutarlas en el futuro.

Victor M. Vaca Arcila