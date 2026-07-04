Rebajas de verano: derechos, garantías y compras seguras

Las rebajas de verano representan una oportunidad para ahorrar, siempre que se realicen compras con la suficiente información, seguras y ajustadas a las necesidades reales.

Por este motivo, la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, destaca que, durante las rebajas, los comercios deben informar a las personas consumidoras con transparencia. El precio rebajado debe mostrarse junto al precio anterior y sin superponerlo, o indicar claramente el porcentaje de descuento, que no puede quedar oculto ni manipulado. Además, el precio de referencia utilizado para calcular la rebaja debe corresponder al precio más bajo aplicado en los 30 días previos.

Consumo subraya que los productos en promoción deben estar correctamente identificados y mantener las mismas condiciones de calidad, garantía y servicio posventa que fuera del periodo de descuentos.

Toda la información difundida a través de la publicidad (catálogos, folletos, anuncios en línea, entre otros) tiene carácter vinculante, por lo que las empresas están obligadas a respetar los precios anunciados. Además, deben garantizar la disponibilidad suficiente de los productos incluidos en las promociones o rebajas.

Un producto defectuoso no puede presentarse como un artículo rebajado, ya que las rebajas afectan a productos en perfecto estado. Si acepta un artículo en mal estado, con un defecto o una tara, no será una rebaja sino un saldo. La venta de saldos se puede simultanear con las rebajas, pero tienen que estar expuestos en lugares diferentes y claramente identificados, para no dar lugar a error.

Consumo señala, además, que en n materia de devoluciones, existen diferencias entre las compras realizadas en establecimientos físicos y las efectuadas a distancia.

En las tiendas físicas, la devolución o el cambio solo son obligatorios cuando el producto presenta una falta de conformidad, defecto o tara. Si el artículo está en buen estado, la posibilidad de devolverlo dependerá de la política comercial del establecimiento, que deberá informar de forma clara sobre las condiciones aplicables. Si un establecimiento ofrecía una política determinada de devolución de productos y en rebajas se modifica, debe ser claramente anunciado por el establecimiento. Es muy importante antes de realizar la compra informarse sobre las posibilidades de devolución y sus condiciones.

Por el contrario, en las compras realizadas por internet, teléfono u otros canales a distancia, las personas consumidoras disponen, con carácter general, de un plazo de 14 días naturales desde su recepción para desistir de la compra sin necesidad de justificar su decisión y sin ninguna penalización. La empresa debe facilitar información clara sobre este derecho y sobre el procedimiento para ejercerlo. Existen excepciones legales, como determinados productos personalizados, bienes perecederos o artículos precintados que hayan sido abiertos por razones de higiene o salud.

Para realizar compras responsables, se recomienda planificar con antelación las necesidades reales, elaborar una lista de productos y fijar un presupuesto. Comparar precios y condiciones entre distintos establecimientos ayuda a verificar que los descuentos son auténticos y evita compras impulsivas. También conviene desconfiar de ofertas excesivamente llamativas o de precios muy por debajo de los habituales, ya que pueden ocultar riesgos o fraudes.

En el comercio electrónico es especialmente importante comprobar la identidad del vendedor, revisar las condiciones de contratación y asegurarse de que la página utiliza conexiones seguras identificadas mediante direcciones que comienzan por “https” y donde aparezca un candado al pinchar sobre la dirección. Asimismo, resulta aconsejable utilizar medios de pago que ofrezcan mayor protección al consumidor y evitar facilitar datos personales innecesarios. Las campañas fraudulentas mediante correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces engañosos suelen intensificarse durante los periodos de rebajas.

Otro aspecto que requiere atención es la financiación de las compras. Antes de contratar cualquier forma de pago aplazado, conviene analizar el coste total del crédito, revisar la Tasa Anual Equivalente (TAE) y valorar si la compra es realmente necesaria. La falta de planificación en el uso de tarjetas bancarias o en solicitar préstamos puede generar una deuda mayor de la se había previsto.

Por último, es fundamental conservar tickets, facturas, justificantes de pago y publicidad relacionada con la oferta. Esta documentación será esencial para ejercer la garantía, solicitar una devolución o presentar una reclamación. En caso de conflicto, siempre es recomendable intentar una solución amistosa con el establecimiento y, si fuera necesario, recurrir a los mecanismos de reclamación y protección de las personas consumidoras.