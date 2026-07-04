Tras los terribles terremotos sufridos en Venezuela, Cáritas Española ha organizado la campaña Cáritas con Venezuela cuyo objetivo es recaudar dinero para ayudar a las victimas de tan desoladores sucesos.

El 24 de junio, dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter sacudieron la franja centro-norte y centro-occidental de Venezuela, dejando un saldo de vidas perdidas, personas heridas y un panorama de destrucción que aún está siendo evaluado.

Ante la magnitud de los hechos, el gobierno venezolano ha declarado el Estado de Emergencia Nacional, en virtud de los daños severos ocasionados a edificios, viviendas e infraestructuras críticas en el Distrito Capital, La Guaira y los estados Falcón, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo y Lara.

Plan de acción de Cáritas Venezuela

Ante la situacion desesperada actual se ha establecido el siguiente plan de acción de Cáritas Venezuela

Apertura del centro de recogida nacional en la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Se recibirán donativos de agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales. Este punto funcionará como eje articulador de la respuesta nacional.

En las Cáritas de todo el país se abrirán centros de recogida, en la medida que sea necesario y conforme a la evaluación de cada Diócesis.

Canales para aportes económicos.

Desde Cáritas Española, como en otras emergencias, recordamos que las donaciones económicas son la mejor manera de canalizar la solidaridad, ya que reduce costes y tiempos de gestión, fomenta e impulsa el comercio de proximidad, facilita la respuesta ante las demandas concretas que tiene la población afectada de cada momento.

Venezuela necesita tu ayuda. Cada momento cuenta.

Para ello Cáritas Española lanza estas vías para canalizar las aportaciones económicas

Directo vía quiero ayudar

ES IMPRESCINDIBLE indicar en el concepto de la transferencia: VENEZUELA

También puedes realizar tu donativo en las cuentas de Cáritas Española

• Santander: ES23 0049 1892 6927 1329 3362

• CaixaBank: ES89 2100 5731 7102 0022 7540

• BBVA: ES95 0182 2370 4402 0170 2710

• Sabadell: ES87 0081 5240 0300 0349 2752

A través de Cáritas Diocesana Córdoba

Quienes prefieran que seamos nosotros los que remitamos los fondos a Cáritas Española:

• Kutxabank: ES72 2095 4408 5091 5589 2794

Bizum. 00089