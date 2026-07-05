Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están aptas para el baño

Las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, según el informe elaborado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia durante la segunda quincena de junio sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega, que comenzó el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de septiembre.

Estos análisis han permitido levantar la prohibición de baño en la presa de La Colada, en El Viso (Córdoba), tras más de un año por presencia de cianobacterias, y en una zona acotada de la Playa Levante-Santa Bárbara de la Línea de la Concepción (Cádiz), donde se había detectado anteriormente un vertido que ya ha sido subsanado.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha analizado en la segunda quincena de junio aguas tomadas en 389 puntos de muestreos, correspondientes a las 304 zonas de baño con temporada habitual, de las que 278 son marítimas y 10 continentales, así como las otras 16 zonas de baño continentales de temporada corta (del 1 de julio al 31 de agosto), donde se han tomado las muestras preceptivas previas al inicio de temporada. Este año se ha incorporado en el censo la zona de baño continental denominada Río Genal, en Faraján (Málaga).

Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, tanto microbiológicos como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera–, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Todos los análisis han sido negativos, concluyendo, por tanto, que las aguas son aptas para el baño.

Por provincias, en Almería se han realizado un total de 91 muestreos en los 91 puntos censados de playas marítimas, que se encuentran repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios. En Cádiz, se han analizado los 79 puntos censados, repartidos en 58 zonas de baño de 16 municipios. En Granada, 38 muestreos en sendos puntos censados, que se encuentran en 30 zonas de baño de 10 municipios. En Huelva, 50 muestreos de 25 zonas de baño de nueve municipios. Finalmente, en Málaga se han analizado las aguas de 99 puntos de muestreo, que se encuentran repartidos en 87 zonas de baño de 14 municipios.

En el caso de las zonas de baño continentales, se ha analizado las aguas de La Balsa Cela de Lúcar (Almería); del Embalse de la Breña II en Almodóvar del Río, y de la Presa de la Colada, en El Viso, ambas en la provincia de Córdoba; los embalses de Arcos de la Frontera, de Bornos y de Arroyomolinos, en Zahara de la Sierra, todos en la provincia de Cádiz.

En Granada, se han analizado las aguas de los embalses de Cubillas, en Albolote; Bermejales, en Arenas del Rey; el embalse Negratín, en Cuevas del Campo; el manantial de Fuencaliente en los municipios de Huéscar y Orce y el Río Toba en Los Guájares. En Jaén se han analizado muestras en las diez zonas de baño ubicadas en esta provincia: el río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo; el arroyo Los Molinos y el río Guadalimar en Siles; el río Borosa en Santiago-Pontones; el río Guadalquivir, en Cazorla; el embalse Rumblar, en Baños de la Encina; el río Jándula y el embalse Encinarejo, en Andújar; el río Aguascebas, en Villacarrillo, y el arroyo del Buenamar en Beas de Segura.

En Málaga, se han realizado muestreos en los dos puntos ubicados en el embalse Conde de Guadalhorce, en el término de Ardales; en el manantial Hedionda, en Casares y en Río Genal, en Faraján. Y, finalmente, en Sevilla se han analizado las aguas de la Ribera del Huéznar, en San Nicolás del Puerto.

La Consejería de Sanidad emite un informe sobre la calidad sanitaria de las aguas de baño, que indica su aptitud y, en su caso, informa sobre recomendaciones o prohibiciones de baño, periódicamente cada quince días a lo largo de la temporada estival. Estos informes están disponibles para su consulta pública a través de la web de Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre: https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/zonas-bano.html